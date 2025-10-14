Ισπανία: Ακτιβίστριες επιτέθηκαν σε πίνακα στο Ναυτικό Μουσείο (Βίντεο)

Δύο ακτιβίστριες του κινήματος Futuro Vegetal συνέλαβε η αστυνομία της Ισπανίας, οι οποίες κατηγορούνται ότι έριξαν βιοδιασπώμενη κόκκινη μπογιά σε ένα ιστορικό έργο τέχνης στο Ναυτικό Μουσείο της Μαδρίτης την Κυριακή (12/10).

Το έργο του José Garnelo «Primer homenaje a Cristóbal Colón» βανδάλισαν οι διαδηλώτριες, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ενάντια στον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της Ισπανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🔥 ACTUAMOS 🔥



🔴 Lanzamos pintura biodegradable al cuadro "Primer Homenaje a Cristóbal Colón", en el Museo Naval.



👉La celebración del 12 de octubre es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala. pic.twitter.com/aXIWlMq7OB— FuturoVegetal🍒 (@FuturoVegetal) October 12, 2025

Λίγες ώρες αργότερα αποκαταστάθηκε το έργο τέχνης του Ισπανού ζωγράφου, το οποίο απεικονίζει τον πρώτο φόρο τιμής στον Κολόμβο, χάρη στις ενέργειες του προσωπικού του μουσείου. Το περιστατικό πυροδότησε νέα συζήτηση σχετικά με την προστασία αντικειμένων που θεωρούνται ότι απεικονίζουν την ιστορία και την καλλιτεχνική κληρονομιά της Ισπανίας.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν για έγκλημα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς, αφού κρατήθηκαν από έναν υπάλληλο του μουσείου μέχρι να φτάσουν οι αρχές.

Οι επισκέπτες εκδιώχθηκαν κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αλλά λίγες ώρες αργότερα, το Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε στα κοινωνικά δίκτυα ότι ο πίνακας είχε αποκατασταθεί και ότι το έργο ήταν και πάλι σε έκθεση.

Nuestro gran equipo de profesionales está trabajando en el #DiaDeLaFiestaNacional, en la reparación del cuadro "Primer homenaje a Cristóbal Colón”, de José Garnelo.



El Museo Naval continuará exhibiendo con orgullo las páginas de la historia de España escritas desde la mar. pic.twitter.com/12rJEQvVtk— Museo Naval (@Museo_Naval) October 12, 2025

Σύμφωνα με δήλωση του κινήματος Futuro Vegetal, οι ακτιβιστές κρατούσαν ένα πανό με το σύνθημα «12 Οκτωβρίου, τίποτα να γιορτάσουμε» και επεδίωκαν να καταγγείλουν τις συνέπειες του αποικιοκρατισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθιστή διαμαρτυρία στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης Βασίλισσα Σοφία

Περίπου 20 ακτιβιστές της ομάδας Marea Palestina πραγματοποίησαν την ίδια μέρα καθιστική διαμαρτυρία μπροστά από τη Guernica στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης Βασίλισσα Σοφία, κρατώντας πλακάτ με τη φράση «Σταματήστε τη γενοκτονία».

Λόγω αυτής της ενέργειας, εκκενώθηκε η αίθουσα για λίγα λεπτά. Οι συμμετέχοντες έφυγαν περίπου 40 λεπτά αργότερα φωνάζοντας «Ζήτω η ελεύθερη Παλαιστίνη».