Ισλανδία: Κτηνοτρόφος έκανε ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα με το πρώτης γενιάς Skoda Octavia

Ο Ισλανδός κτηνοτρόφος Jomundur Olason οδήγησε το Skoda Octavia πρώτης γενιάς ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα. Η ιστορία ξεκίνησε το 2003, όταν το αυτοκίνητο αγοράστηκε από τη σύζυγό του και συνεχίστηκε από τον ίδιο το 2007. Από τότε, το Octavia αποτέλεσε αναπόσπαστο εργαλείο της καθημερινότητάς του.

«Έχω βρεθεί σε πολλά μέρη του νησιού και κρατώ πολύ καλές αναμνήσεις. Το μεγαλύτερο ταξίδι με το Octavia ήταν περίπου 1.000 χιλιόμετρα στα Δυτικά Φιορδ», αναφέρει, συστήνοντας σε κάθε ταξιδιώτη μια στάση στον καταρράκτη Dynjandi. Το Octavia του εξοπλίζεται με κινητήρα βενζίνης 2.0 λίτρων και, παρά τις σκληρές συνθήκες της Ισλανδίας, συνεχίζει να λειτουργεί με τον αρχικό κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων και συμπλέκτη. «Ήταν το πρώτο μου αυτοκίνητο Skoda. Κανένα άλλο δεν είχε τόσο χαμηλό κόστος λειτουργίας και τέτοια αξιοπιστία. Όταν το χρησιμοποίησα για τη δουλειά μου, κατάλαβα πόσο εξαιρετική είναι η μηχανική του», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνταγή της ανθεκτικότητα στον χρόνο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι απλή: τακτική συντήρηση, προσεκτική οδήγηση και ποιοτικά λιπαντικά. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «δεν ανέβαζα ποτέ τον κινητήρα πάνω από τις 3.000 σ.α.λ και άλλαζα λάδι περίπου κάθε 30.000 χλμ. Το αυτοκίνητο απλώς συνέχιζε να λειτουργεί». Παράλληλα, το Octavia απέδειξε την αντοχή του σε χωματόδρομους, κακοκαιρίες και ακόμα και στη μεταφορά προβάτων.

Όταν το κοντέρ έφτασε το εντυπωσιακό ορόσημο, το ταμπλό εμφάνισε έξι «εννιάρια», καθώς δεν είχε σχεδιαστεί για επταψήφιους αριθμούς. Για τον Jomundur όμως, το σημαντικότερο ήταν η επιβεβαίωση μιας μακράς σχέσης εμπιστοσύνης με το αυτοκίνητό του: «Ήξερα ότι θα φτάσει το εκατομμύριο. Δεν το εγκατέλειψα ποτέ, κι αυτό με αντάμειψε».

Σήμερα, ο Ισλανδός αγρότης συνεχίζει την καθημερινότητά του με ένα νέο Octavia, παραμένοντας πιστός στη μάρκα. Το παλιό του Octavia, με το ιστορικό του κοντέρ, παραδόθηκε σε λύκειο στο Ρέικιαβικ, ώστε οι μαθητές μηχανολογίας να το μελετούν στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους.