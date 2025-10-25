Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Ιρλανδία: Νικήτρια στις προεδρικές εκλογές η Κάθριν Κόνολι

Αναγνώρισε την ήττα της η αντίπαλός της, Φίνε Γκάελ

Ιρλανδία: Νικήτρια στις προεδρικές εκλογές η Κάθριν Κόνολι
Η ανεξάρτητη αριστερή υποψήφια Κάθριν Κόνολι κέρδισε τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, Παρασκευή, στην Ιρλανδία, καθώς η μοναδική αντίπαλός της και μέλος του κεντρώου κόμματος Φίνε Γκάελ αναγνώρισε την ήττα της.

«Η Κάθριν θα είναι μία πρόεδρος για όλους εμάς και θα είναι η πρόεδρός μου», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση RTE η Χέδερ Χάμφρις. Την Κόνολι συνεχάρη επίσης ο Σάιμον Χάρις, ο αντιπρόεδρος της ιρλανδικής κυβέρνησης, επίσης από το Φίνε Γκάελ, πυλώνα του κυβερνώντος συνασπισμού. «Της εύχομαι κάθε επιτυχία», είπε.

