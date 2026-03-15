Ιράν: “Τουλάχιστον ακόμα τρεις εβδομάδες θα διαρκέσει ο πόλεμος” λένε οι IDF – “Έχουμε να πλήξουμε χιλιάδες στόχους”

Για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες σχεδιάζει ο ισραηλινός στρατός να συνεχίσει την εκστρατεία του κατά του Ιράν, καθώς υπάρχουν ακόμα «χιλιάδες στόχοι» για να χτυπηθούν, δήλωσε στο CNN εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

Συγκεκριμένα, ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν δήλωσε: «Έχουμε μπροστά μας χιλιάδες στόχους. Είμαστε έτοιμοι, σε συντονισμό με τους Αμερικανούς συμμάχους μας, με σχέδια που εκτείνονται τουλάχιστον μέχρι την εβραϊκή γιορτή του Πάσχα, σε περίπου τρεις εβδομάδες από τώρα. Και έχουμε ακόμη πιο εκτεταμένα σχέδια για τρεις επιπλέον εβδομάδες μετά από αυτό».

Σύμφωνα με τους IDF, από την έναρξη της εκστρατείας κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχει πραγματοποιήσει περίπου 400 κύματα αεροπορικών επιδρομών στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, με στόχο την αποδόμηση υποδομών και την εξουδετέρωση στελεχών μονάδων πυραύλων, άμυνας και παραγωγής.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν ήδη πλήξει χιλιάδες στόχους από την έναρξη του πολέμου. Ο Ντεφρίν δήλωσε στο CNN ότι οι IDF «δεν λειτουργούν με χρονόμετρο ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά με βάση την επίτευξη των στόχων μας».

Πρόσθεσε ότι ο στόχος του Ισραήλ είναι «να αποδυναμώσει σοβαρά το ιρανικό καθεστώς».