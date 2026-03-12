Ιράν: Παρουσιάστης θρησκευτικής εκπομπής απειλεί διαδηλωτές – “Οι μάνες σας θα θρηνήσουν”

Απίστευτες απειλές κατά διαδηλωτών εκτόξευσε τηλεοπτικός παρουσιαστής στο Ιράν όταν έστειλε προειδοποίησε σε όσους σχεδιάζουν διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος.

Ο σκληροπυρηνικός παρουσιαστής Ρεζά Μολαΐ, μιλώντας την Τετάρτη (11/3) στην εκπομπή «Samt-e Khoda» που σημαίνει «Προς τον Θεό» στα ιρανικά, έστειλε ένα ιδιαίτερα σκληρό μήνυμα στους αντιφρονούντες κατά του θεοκρατικού καθεστώτος.

Ο Μολαΐ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι σκληροπυρηνικοί «περιμένουν, όταν καταλαγιάσει η σκόνη αυτής της αναταραχής, να σας πιάσουν έναν έναν από τον γιακά. Και αυτό ήδη συμβαίνει». On Iran’s state TV Channel 3 (IRIB), a host openly threatened regime critics inside and outside Iran: “When the time comes, we’ll deal with you. Your mothers will mourn you.”

This is a public death threat broadcast on national television.

https://t.co/tPsw7Pdd6X— Hemad Nazari (@Hemadnazari) March 11, 2026

«Η δήμευση των περιουσιών σας δεν είναι τίποτα. Θα κάνουμε τις μάνες σας να σας θρηνήσουν. Όσοι από εσάς έχετε τώρα ανόητες ιδέες και νομίζετε ότι επικρατεί χάος και ότι πρέπει να δράσετε, αυτό το μήνυμα απευθύνεται σε εσάς – τόσο μέσα όσο και έξω από τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Ο Μολαΐ έχει εργαστεί στο παρελθόν και στο Radio Ma’aref, ενώ έχει συμμετάσχει σε σειρά θρησκευτικών προγραμμάτων της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.