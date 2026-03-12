Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Ιράν: Παρουσιάστης θρησκευτικής εκπομπής απειλεί διαδηλωτές – “Οι μάνες σας θα θρηνήσουν”

Η εκπομπή του «Samt-e Khoda» είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα στην ιρανική τηλεόραση

Αλέξανδρος Τσάκος

Απίστευτες απειλές κατά διαδηλωτών εκτόξευσε τηλεοπτικός παρουσιαστής στο Ιράν όταν έστειλε προειδοποίησε σε όσους σχεδιάζουν διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος.

Ο σκληροπυρηνικός παρουσιαστής Ρεζά Μολαΐ, μιλώντας την Τετάρτη (11/3) στην εκπομπή «Samt-e Khoda» που σημαίνει «Προς τον Θεό» στα ιρανικά, έστειλε ένα ιδιαίτερα σκληρό μήνυμα στους αντιφρονούντες κατά του θεοκρατικού καθεστώτος.

Ο Μολαΐ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι σκληροπυρηνικοί «περιμένουν, όταν καταλαγιάσει η σκόνη αυτής της αναταραχής, να σας πιάσουν έναν έναν από τον γιακά. Και αυτό ήδη συμβαίνει».

«Η δήμευση των περιουσιών σας δεν είναι τίποτα. Θα κάνουμε τις μάνες σας να σας θρηνήσουν. Όσοι από εσάς έχετε τώρα ανόητες ιδέες και νομίζετε ότι επικρατεί χάος και ότι πρέπει να δράσετε, αυτό το μήνυμα απευθύνεται σε εσάς – τόσο μέσα όσο και έξω από τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Ο Μολαΐ έχει εργαστεί στο παρελθόν και στο Radio Ma’aref, ενώ έχει συμμετάσχει σε σειρά θρησκευτικών προγραμμάτων της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.

