Σάμος: Συνελήφθη άνδρας για επικίνδυνη οδήγηση οχήματος

Στη σύλληψη ενός άνδρα την Κυριακή 19/4 στη Σάμο προχώρησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πυθαγορείου, αλλοδαπός, κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση οχήματος και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς οδηγώντας Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο σε οδικό δίκτυο στην παραπάνω περιοχή, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, βρισκόμενος, όπως διακριβώθηκε, υπό την επήρεια αλκοόλ.

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου Σάμου.