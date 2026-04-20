Global Strategy Project: ΗΠΑ και Ιράν «δεν θέλουν επιστροφή στον πόλεμο» παρά τις αντιδράσεις

Οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι μεσολαβητές τους επιδεικνύουν πολλές προσποιήσεις, αλλά δεν θέλουν να αναζωπυρωθεί η σύγκρουση, σύμφωνα με τον Μάρκο Βιτσεντσίνο, εκτελεστικό διευθυντή του Global Strategy Project.

«Βαθιά μέσα τους, αυτό που μοιράζονται είναι ότι κανείς δεν θέλει την επιστροφή στον πόλεμο», δήλωσε ο Βιτσεντζίνο στο Al Jazeera. «Ωστόσο, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, και αυτό υπογραμμίζει και υπογραμμίζει τη σημασία των τρίτων μερών».

«Ίσως να μην υπάρξει επιστροφή στη σύγκρουση, αλλά θα υπάρξει μια συνεχιζόμενη κατάσταση διαχειριζόμενης αστάθειας», πρόσθεσε.