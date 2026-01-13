Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Ιράν: Ο γιος του τελευταίου σάχη συναντήθηκε με τον Στιβ Γουίτκοφ

Το αντικείμενο της συζήτησής

Ιράν: Ο γιος του τελευταίου σάχη συναντήθηκε με τον Στιβ Γουίτκοφ
Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε το Σαββατοκύριακο με τον Ρεζά Παχλαβί, τον εξόριστο γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος έναν μη κατονομαζόμενο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Παχλαβί είναι μια από τις γνωστότερες προσωπικότητες της κατακερματισμένης ιρανικής αντιπολίτευσης.

Το αντικείμενο της συζήτησής του με τον Γουίτκοφ ήταν οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας στο Ιράν.

