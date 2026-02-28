Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: «Ο εχθρός καταφεύγει σε νοητικό πόλεμο, όλοι πρέπει να το γνωρίζουν»

Το πρώτο μήνυμα από την Τεχεράνη

Ιράν: «Ο εχθρός καταφεύγει σε νοητικό πόλεμο, όλοι πρέπει να το γνωρίζουν»
EPA
DEBATER NEWSROOM

Το Ιράν πήρε θέση για όσα αναφέρονται από το Ισραήλ πως ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει το Reuters τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται τον επικεφαλής δημοσίων σχέσεων στο γραφείο του ανώτατου ηγέτη, ο οποίος δήλωσε ότι «ο εχθρός καταφεύγει σε νοητικό πόλεμο, όλοι πρέπει να το γνωρίζουν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ