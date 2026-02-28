Ιράν: «Ο εχθρός καταφεύγει σε νοητικό πόλεμο, όλοι πρέπει να το γνωρίζουν»
Το πρώτο μήνυμα από την Τεχεράνη
Το Ιράν πήρε θέση για όσα αναφέρονται από το Ισραήλ πως ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός.
Συγκεκριμένα, όπως τονίζει το Reuters τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται τον επικεφαλής δημοσίων σχέσεων στο γραφείο του ανώτατου ηγέτη, ο οποίος δήλωσε ότι «ο εχθρός καταφεύγει σε νοητικό πόλεμο, όλοι πρέπει να το γνωρίζουν».
