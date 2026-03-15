Ιράν: Ο Αλί Χαμενεΐ δεν ήθελε για διάδοχό του τον Μοτζταμπά – Δεν τον θεωρούσε πολύ έξυπνο και κατάλληλο για ηγέτη

Ο πρώην, ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε από ισραηλινό βομβαρδισμό στις 28 Φεβρουαρίου, ήταν επιφυλακτικός στο ενδεχόμενο διαδοχής του από τον γιο του, Μοτζταμπά, σύμφωνα με ενημέρωση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ, από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, όπως μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Οι ενδοιασμοί του Αλί Χαμενεΐ είχαν να κάνουν με την αντίληψή του ότι ο Μοτζταμπά «δεν ήταν πολύ έξυπνος και θεωρούνταν ακατάλληλος για ηγέτης», καθώς και ότι είχε «προβλήματα στην προσωπική του ζωή», σύμφωνα με τις πηγές, στις οποίες φέρεται να περιλαμβάνονται άτομα από την κυβέρνηση Τραμπ, την αμερικανική κοινότητα πληροφοριών και πρόσωπα κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News, σε συνέντευξη την Παρασκευή, ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ «είναι κάποιος που ο πατέρας του δεν τον ήθελε καν».

Ο Τραμπ έχει μεταφέρει σε στενούς του συνεργάτες πως θεωρεί ότι το Ιράν είναι «ουσιαστικά χωρίς ηγέτη αυτή τη στιγμή, με τον νεότερο Χαμενεΐ πιθανώς νεκρό», σύμφωνα με το δημοσίευμα του CBS, κατά το οποίο, ο Λευκός Οίκος είναι πεπεισμένος ότι οι Φρουροί της Επανάστασης κατέχουν την εξουσία στη χώρα.