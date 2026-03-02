Ιράν: Νεκρή και η σύζυγος του Αλί Χαμενεϊ

Νεκρή φέρεται να είναι η σύζυγος του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ισλαμιστικού Κράτους Αλί Χαμενεΐ, όπως μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ του Ιράν.

Η Μανσουρέ Χοτζαστέχ, σύζυγος του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, υπέκυψε στα τραύματά της μετά από επίθεση, μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η σύζυγός του υπέκυψε στα τραύματά της που προκλήθηκαν από την επίθεση των προηγούμενων 24ωρων.

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν δήλωσε μετά τον «αποκεφαλισμό» της ηγεσίας της χώρας: «Το Ιράν είναι έτοιμο για έναν παρατεταμένο πόλεμο».

Λαριντζάνι: “Έτοιμο για μακρύ πόλεμο” το Ιράν

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ο Αλί Λαριτζανί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι «έτοιμη για έναν μακρύ πόλεμο», κατά την τρίτη ημέρα της σύρραξης στην Μέση Ανατολή.

«Το Ιράν, αντίθετα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι προετοιμασμένο για έναν μακρύ πόλεμο», έγραψε στο Χ ο Αλί Λαριτζανί, το ισχυρότερο μέλος της ιρανικής ηγεσίας, αφού προηγουμένως απέρριψε κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ιράν θα πολεμήσει «όποιο και αν είναι το τίμημα» για να αμυνθεί, έγραψε ο Αλί Λαριτζανί.

«Θα υπερασπισθούμε με πάθος τον από έξι χιλιάδες χρόνια πολιτισμό μας όποιο και αν είναι το τίμημα και θα κάνουμε τους εχθρούς μας να μετανιώσουν το σφάλμα που έκαναν στις εκτιμήσεις τους», προειδοποίησε στα αγγλικά στο Χ ο Αλί Λαριτζανί.