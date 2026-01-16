Ιράν: «Με χτύπησαν με 7 πλαστικές σφαίρες στο πρόσωπο, τις αφαίρεσα με ξυραφάκι» – Σοκάρουν οι νέες μαρτυρίες

Νέο ρεπορτάζ του BBC καταγράφει μαρτυρίες από τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν κατά του καθεστώτος στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν, σκιαγραφώντας το κλίμα φόβου και αβεβαιότητας που επικρατεί μεταξύ των πολιτών.

Παρά τη διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο και το μπλοκάρισμα των διεθνών τηλεφωνικών κλήσεων από τις ιρανικές αρχές, τα σύνορα της χώρας παραμένουν ανοιχτά. Σε συνοριακό πέρασμα μεταξύ του Ιράν και του Ιρακινού Κουρδιστάν, άνδρες, γυναίκες και παιδιά καταφθάνουν καθημερινά, δηλώνοντας επισήμως ότι ταξιδεύουν για οικογενειακούς λόγους.

Κανείς δεν παραδέχεται ανοιχτά ότι εγκαταλείπει τη χώρα λόγω των πρόσφατων διαδηλώσεων και της βίαιης καταστολής τους. Ωστόσο, ένας άνδρας που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του περιέγραψε στο BBC τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο κεντρικό Ιράν.

Όπως ανέφερε, δέχθηκε επτά πλαστικές σφαίρες στο πρόσωπο. «Στο βλέφαρο, στο μέτωπο, στο μάγουλο, στο χείλος, κάτω από το αυτί», είπε, δείχνοντας τα σημάδια. Ένα από τα σφαιρίδια, όπως υποστήριξε, αναγκάστηκε να το αφαιρέσει μόνος του με ξυραφάκι, καθώς φοβήθηκε να μεταβεί σε νοσοκομείο, υπό τον φόβο σύλληψης.

Διάχυτος ο φόβος

Ο φόβος αυτός φαίνεται να είναι εκτεταμένος. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πολλοί τραυματισμένοι διαδηλωτές αποφεύγουν οποιαδήποτε επαφή με το σύστημα υγείας, καθώς υπάρχουν καταγγελίες ότι οι δυνάμεις ασφαλείας εντοπίζουν τραυματίες σε νοσοκομεία και προχωρούν σε συλλήψεις.

Ο ίδιος άνδρας ανέφερε ότι φίλος του τραυματίστηκε από πραγματικά πυρά, ενώ ο 12χρονος γιος του δέχθηκε δύο σφαίρες στο πόδι. «Η μία έχει σφηνωθεί στο κόκαλο, αλλά φοβούνται να πάνε στο νοσοκομείο για να την αφαιρέσουν», δήλωσε.

Η ιρανική κυβέρνηση αντιμετώπισε τις διαδηλώσεις ως υπαρξιακή απειλή. Η καταστολή υπήρξε σφοδρή και, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον 2.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σήμερα, στους δρόμους επικρατεί σχετική σιωπή, με πολλούς πολίτες να παραμένουν στα σπίτια τους, φοβούμενοι πυροβολισμούς ή συλλήψεις.

Παρά την εικόνα ύφεσης, κάτοικοι αναφέρουν ότι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν μέχρι πρόσφατα σε περιοχές όπως το Φαρντίς, το Μαλάρντ και συνοικίες της Τεχεράνης. Ωστόσο, η απουσία ανεξάρτητων πηγών και η απαγόρευση λειτουργίας διεθνών ΜΜΕ καθιστούν αδύνατη την επιβεβαίωση των πληροφοριών.

Πίσω από την πολιτική καταστολή παραμένει η βαθιά οικονομική κρίση. Δασκάλα από περιοχή κοντά στα σύνορα περιέγραψε στο BBC την καθημερινότητά της: «Ο μισθός μου φτάνει μόνο για δέκα ημέρες. Τον υπόλοιπο μήνα δανείζομαι. Δεν ζητάμε πολλά, μόνο μια φυσιολογική ζωή».

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, αναλυτές εκτιμούν ότι η σκληρότητα με την οποία το καθεστώς επανέφερε τον έλεγχο αποκαλύπτει τη βαθιά του ανασφάλεια. Οι περιφερειακές συμμαχίες του Ιράν εμφανίζονται αποδυναμωμένες, οι στρατιωτικές του δυνατότητες φθίνουν και η κοινωνική δυσαρέσκεια παραμένει ενεργή, παρά τη βίαιη καταστολή.