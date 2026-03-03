Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Ισοπεδώθηκε κτίριο της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων από αεροπορική επιδρομή

Νέο πλήγμα από τις ισραηλινές δυνάμεις

Γεράσιμος Λυμπέρης

Στο γεγονός ότι κτίριο της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων στο Ιράν ισοπεδώθηκε από αεροπορική επιδρομή όπως αναφέρουν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων είναι ένα συμβούλιο περίπου 90 ανώτερων κληρικών που έχει ως αποστολή την εκλογή του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν. Το κτίριο βρίσκεται στην πόλη Κομ, νότια της Τεχεράνης.

