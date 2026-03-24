Ιράν: Η Τεχεράνη σκληραίνει τη διαπραγματευτική της στάση

Η διαπραγματευτική στάση του Ιράν έχει σκληρύνει απότομα από την έναρξη του πολέμου, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ασκούν αυξανόμενη επιρροή στη λήψη αποφάσεων, και η Τεχεράνη θα απαιτήσει σημαντικές παραχωρήσεις από τις ΗΠΑ αν προσπάθειες διαμεσολάβησης οδηγήσουν σε σοβαρές διαπραγματεύσεις, δήλωσαν τρεις ανώτερες πηγές στην Τεχεράνη.

Σε όποιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, το Ιράν όχι μόνο θα απαιτήσει τον τερματισμό του πολέμου, αλλά και παραχωρήσεις που πιθανότατα αποτελούν κόκκινες γραμμές για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – εγγυήσεις κατά μελλοντικής στρατιωτικής δράσης, αποζημιώσεις για ζημιές εν καιρώ πολέμου και επίσημο έλεγχο των Στενών του Χορμούζ, ανέφεραν οι πηγές.

Οι τελευταίες πρόσθεσαν πως η Τεχεράνη θα αρνηθεί επίσης να διαπραγματευτεί τυχόν περιορισμούς στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της, ένα ζήτημα που αποτελούσε κόκκινη γραμμή για την Ισλαμική Δημοκρατία κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που πραγματοποιούνταν μέχρι που ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν την επίθεσή τους στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι η Ουάσινγκτον είχε «πολύ καλές και εποικοδομητικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη έπειτα από περισσότερες από τρεις εβδομάδες πολέμου, αλλά το Ιράν έχει αρνηθεί δημοσίως την ύπαρξη άμεσων ή έμμεσων συνομιλιών με την αμερικανική πλευρά.

Οι τρεις ανώτερες πηγές είπαν ότι το Ιράν είχε μόνο προκαταρκτικές συζητήσεις με το Πακιστάν, την Τουρκία και την Αίγυπτο σχετικά με το αν υπάρχουν οι βάσεις για συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε χθες ότι, ενώ δεν έχουν υπάρξει άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και χώρες του Κόλπου μεταφέρουν μηνύματα. Ένας Πακιστανός αξιωματούχος και μια άλλη πηγή δήλωσαν επίσης χθες ότι άμεσες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στην Ισλαμαμπάντ αυτή την εβδομάδα.

Στην περίπτωση που προγραμματιστούν τέτοιες συνομιλίες, το Ιράν θα στείλει σε αυτές τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με τις τρεις ιρανικές πηγές, προειδοποιώντας ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις θα ληφθούν στο τέλος από το σκληροπυρηνικό Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης.

Νωρίτερα σήμερα, τρεις υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι παρόλο που ο Τραμπ δείχνει αποφασισμένος να καταλήξει σε συμφωνία, θεωρούν απίθανο η Τεχεράνη να συμφωνήσει με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, οι οποίες πιστεύουν ότι θα περιλαμβάνουν περικοπές στο πυρηνικό πρόγραμμα και στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Η χρήση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν και η ικανότητά του να κλείνει επί της ουσίας τα Στενά του Χορμούζ, μέσω του οποίου ρέει περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, ήταν οι πιο αποτελεσματικές απαντήσεις του στη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Το Ιράν δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει να εγκαταλείψει αυτά τα μέσα, χωρίς να αφήσει τον εαυτό του ανυπεράσπιστο έναντι περαιτέρω επιθέσεων, τονίζουν αναλυτές.

Η ιρανική πλευρά μπορεί επίσης να είναι απρόθυμη να εμπιστευτεί συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αφού το Ιράν δέχθηκε επίθεση έπειτα από μια προηγούμενη συμφωνία πέρυσι, παρά το γεγονός ότι συμμετείχε σε συνομιλίες που ήταν τότε σε εξέλιξη. Η Τεχεράνη επίσης έχει δει το Ισραήλ να συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο και τη Γάζα μετά τις εκεχειρίες εκεί.

Εντός του Ιράν, εσωτερικές ανησυχίες περιορίζουν επίσης το περιθώριο ελιγμών της Τεχεράνης σε διαπραγματεύσεις, τόνισαν οι ανώτερες ιρανικές πηγές.

Αυτές οι ανησυχίες περιλαμβάνουν την αυξημένη επιρροή των Φρουρών της Επανάστασης, την αβεβαιότητα στην ηγεσία, με τον νέο ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ να μην έχει εμφανιστεί ακόμη σε φωτογραφίες ή βίντεο μετά τον διορισμό του, καθώς και ένα δημόσιο αφήγημα ανθεκτικότητας στον πόλεμο.