Ιράν: Η Τεχεράνη απελευθέρωσε ένα ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που είχε καταλάβει εδώ και δύο χρόνια
Στην ανάρτηση δεν δόθηκαν περισσότερες διευκρινίσεις
Το Ιράν «απελευθέρωσε κρυφά» ένα ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που είχε κατασχέσει πριν από δύο χρόνια.
Συγκεκριμένα, αυτό ανέφερε σε μια ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Tanker Trackers, μια ανεξάρτητη διαδικτυακή υπηρεσία που παρακολουθεί τη μεταφορά πετρελαίου σε διάφορες περιοχές του κόσμου.
BREAKING: IRAN HAS SECRETLY RELEASED A GREEK-OWNED TANKER AFTER TWO YEARS IN CAPTIVITY#OOTT #Iran #Tankers— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) January 12, 2026
