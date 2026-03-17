Ιράν: Νεκρός και ο γιος του Λαριτζανί- «Θα βρούμε και θα εξουδετερώσουμε τον Μοτζτάμπα Χαμενεϊ», απειλεί το Ισραήλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιβεβαίωσαν τον θάνατο του διοικητή των δυνάμεων Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, αναφέρεται ότι ο Σολεϊμανί σκοτώθηκε σε «επίθεση του αμερικανο-σιωνιστικού εχθρού».

Ο Σολεϊμανί ηγήθηκε των δυνάμεων Μπασίτζ τα τελευταία έξι χρόνια και επόπτευε επιχειρήσεις εσωτερικής ασφάλειας στο Ιράν, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στη στρατιωτική και πολιτική δομή της χώρας.

Απειλές από το Ισραήλ για τον νέο ηγέτη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι θα στοχεύσει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν τον ακούμε, δεν τον βλέπουμε, αλλά μπορώ να σας πω ένα πράγμα: θα τον εντοπίσουμε, θα τον βρούμε και θα τον εξουδετερώσουμε», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, στους δημοσιογράφους.

Η κατάσταση σηματοδοτεί μια νέα ένταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις Ιράν – Ισραήλ και προσθέτει αβεβαιότητα στην ιρανική στρατιωτική ιεραρχία μετά την πρόσφατη δολοφονία κορυφαίων αξιωματούχων.

Ιράκ: Εκρήξεις στη Βαγδάτη, στόχος επίθεσης έγινε ξανά η πρεσβεία των ΗΠΑ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε τη Βαγδάτη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), ενώ αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας ανέφερε επίθεση με drones και ρουκέτες εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ στην ιρακινή πρωτεύουσα.

Σε ένα εστιατόριο της Βαγδάτης, όπου οι πελάτες παρέμειναν ατάραχοι παρά τις εκρήξεις, αυτόπτης μάρτυρας αφηγήθηκε στο AFP ότι είδε εκρήξεις στον ουρανό κατά την αναχαίτιση βλημάτων από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Μια γυναίκα ανέφερε ότι είδε από το μπαλκόνι της πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει κοντά στο κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας. Ο αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας δήλωσε επίσης ότι προκλήθηκε πυρκαγιά στην περιοχή εξαιτίας της επιδρομής drone.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ έγινε για ακόμη μια φορά στόχος επίθεσης με drones και ρουκέτες, σύμφωνα με τον αξιωματούχο που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Εν μέσω του πολέμου που εξαπέλυσαν την 28η Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν κι εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή, το Ιράκ έχει εμπλακεί σε μια σύρραξη που ήθελε να αποφύγει πάση θυσία.

Ένοπλες σιιτικές οργανώσεις, προσκείμενες στην Τεχεράνη, αναλαμβάνουν σχεδόν καθημερινά την ευθύνη για επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών διπλωματικών, στρατιωτικών ή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, ενώ μέλη τους γίνονται στόχοι αεροπορικών πληγμάτων που αποδίδονται στις ΗΠΑ ή στο Ισραήλ.

Το προηγούμενο 24ωρο, η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη βρέθηκε δύο φορές στο στόχαστρο, ενώ ένα drone συνετρίβη στην οροφή ξενοδοχείου στην αυστηρά φυλασσόμενη Πράσινη Ζώνη.