Ιράν:  Έχει σχεδόν επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση για τον επόμενο ανώτατο ηγέτη – Πού βρίσκει εμπόδια η διαδικασία

Έχει σχεδόν επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση σχετικά με τον διάδοχο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ο αγιατολάχ Μοχαμαντμεντί Μιρμπακερί, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Ο ίδιος δήλωσε, ωστόσο, ότι «κάποια εμπόδια» χρειάζεται να επιλυθούν αναφορικά με τη διαδικασία, σύμφωνα με το Mehr.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το σώμα που είναι αρμόδιο για την εκλογή του ανώτατου ηγέτη είχε μια μικρή διαφωνία για το εάν η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί ύστερα από συνάντηση με φυσική παρουσία ή αντ’ αυτού να εκδοθεί χωρίς να τηρείται αυτή η τυπική διαδικασία.

Τραμπ: «Ο γιος του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτος»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να διαδραματίσει ρόλο στις εξελίξεις που αφορούν την επόμενη ηγεσία στο Ιράν, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο διαδοχής από τον γιο του ανώτατου ηγέτη της χώρας.

Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ θα πρέπει να επηρεάσουν τη διαδικασία επιλογής νέας ηγεσίας, κάνοντας μάλιστα σύγκριση με παρεμβάσεις που, όπως υποστήριξε, είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν στη Βενεζουέλα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς το ενδεχόμενο να αναλάβει ηγετικό ρόλο ο γιος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. «Ο γιος του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτος για εμένα. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι δεν θα αποδεχόταν μια τέτοια εξέλιξη.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να αποδεχθεί την ανάδειξη ενός ηγέτη που θα συνεχίσει την πολιτική γραμμή του Αλί Χαμενεΐ, εκτιμώντας πως μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα σύγκρουση μέσα στα επόμενα χρόνια.