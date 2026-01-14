Ιράν: Δεν εκτελέστηκε σήμερα ο 26χρονος Ερφάν Σολτάνι

Σύμφωνα με την οικογένεια του ο 26χρονος Ερφάν Σολτάνι δεν εκτελέστηκε σήμερα στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, αυτό δήλωσε ένα μέλος της οικογένειάς του στο Sky News, ενώ πρόσθεσε ότι ο Σολτάνι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την εκτέλεση ανά πάσα στιγμή.

Ο 26χρονος φέρεται να συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη. Ο Νορβηγικός Οργανισμός Hengaw για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανέφερε ότι βρισκόταν στις φυλακές Qezel Hesar «και η πιθανότητα εκτέλεσής του μέσα σε λίγες ώρες είναι πολύ υψηλή».