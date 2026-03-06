Ιράν: «Οι Ευρωπαίοι θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους αν εμπλακούν στον πόλεμο», προειδοποιεί ο υφυπουργός Εξωτερικών (Βίντεο)

To δικό του μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές χώρες έστειλε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Συγκεκριμένα, προειδοποίησε ότι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να αποτελέσουν «νόμιμους στόχους» εάν συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Μιλώντας στο France 24, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει «ήδη ενημερώσει τους Ευρωπαίους και όλους τους υπόλοιπους ότι πρέπει να προσέξουν να μην εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο επιθετικότητας κατά του Ιράν».

Προειδοποίησε ότι εάν οποιαδήποτε χώρα «ενωθεί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, τότε θα αποτελέσει επίσης νόμιμο στόχο για τα αντίποινα του Ιράν».