Ιράν: Αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές σε λιμάνι κοντά στο Στενό του Ορμούζ – 5 νεκροί

Αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές έπληξαν σήμερα αποβάθρα σε λιμάνι του Ιράν κοντά στο Στενό του Ορμούζ, προκαλώντας τον θάνατο 5 ανθρώπων, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

“Ο αμερικανοσιωνιστής εχθρός διεξήγαγε μια εγκληματική επίθεση κατά της αποβάθρας του Μπαντάρ Χαμίρ, προκαλώντας τον θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό 4“, μετέδωσε το Irna.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP σειρά εκρήξεων ακούστηκε σήμερα σε όλη την Τεχεράνη.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας του Ιράν, ενώ καπνός υψωνόταν στον ουρανό από περιοχές που επλήγησαν προς το ανατολικό της τμήμα, πρόσθεσε η ίδια πηγή, χωρίς ακόμη να είναι δυνατό να διευκρινιστεί ποιος στόχος επλήγη.