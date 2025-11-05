Ιράκ: Η 38χρονη Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια και τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από την πολιτοφυλακή «Kata’ib Hezbollah»

Μια Ισραηλινή γυναίκα που πέρασε δυόμισι χρόνια αιχμάλωτη στο Ιράκ μίλησε ανοιχτά για τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια της πολιτοφυλακής «Kata’ib Hezbollah», αποκαλύπτοντας τη φρίκη των βασανιστηρίων που υπέστη αλλά και τα κωδικοποιημένα μηνύματα που χρησιμοποίησε για να αποκαλύψει την αλήθεια.

Η 38χρονη Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ, ερευνήτρια από το Ισραήλ και διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον, περιέγραψε στη New York Times ότι οι απαγωγείς της «την μαστίγωσαν παντού» και «την χρησιμοποίησαν ως σάκο του μποξ» λίγο μετά την απαγωγή της το 2023.

Η απαγωγή στη Βαγδάτη

Η Τσούρκοφ βρισκόταν στη Βαγδάτη τον Μάρτιο του 2023 για έρευνα πάνω στο σιιτικό κίνημα. Μία γυναίκα, που ισχυρίστηκε πως ήθελε τη βοήθειά της σε θέματα που αφορούσαν το ISIS, της πρότεινε να συναντηθούν σε καφενείο. Η Ελίζαμπεθ δέχτηκε, καθώς η γυναίκα της ανέφερε ότι είχαν κοινό φίλο, ο οποίος όμως δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Καθώς η ερευνήτρια επέστρεφε σπίτι της, άνδρες με μαύρο SUV την απήγαγαν. Παρά τις προσπάθειές της να ξεφύγει, εκείνοι τη χτύπησαν και τη βίασαν. «Άρχισαν να μου στρίβουν το μικρό δάχτυλο, σχεδόν σπάζοντάς το. Έτσι σκέφτηκα ότι ήταν άσκοπο να αντιστέκομαι περισσότερο», είπε η ίδια.

Με δεμένα χέρια και κεφάλι σκεπασμένο με σακούλα, οδηγήθηκε σε σπίτι χωρίς παράθυρα, ένα χώρο με κάμερες που θα αποτελούσε το «κελί» της για τους επόμενους τέσσερις και πλέον μήνες.

Τα βασανιστήρια και οι κατηγορίες για κατασκοπεία

Όταν οι απαγωγείς της ανακάλυψαν την ισραηλινή καταγωγή της, πίστεψαν ότι ήταν κατάσκοπος. Παρά τις εξηγήσεις της ότι υποστήριζε τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και ήταν επικριτική προς την κυβέρνησή της, οι άνδρες της Kata’ib Hezbollah δεν την πίστεψαν.

Την ανάγκασαν να «ομολογήσει» ότι δούλευε για ξένες υπηρεσίες και την υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Όπως αφηγήθηκε, «κρεμάστηκε και βασανίστηκε», ώσπου αναγκάστηκε να επινοήσει ψεύτικες ιστορίες, απλώς για να μπορέσει να τρώει και να αναπαύεται.

Οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις συνεχίστηκαν. Ένας άνδρας, γνωστός ως «συνταγματάρχης», την άγγιζε και την απειλούσε με βιασμό. «Ήταν πολύ βρώμικος και πολύ εμμονικός με το σεξ», δήλωσε. Αν και την απειλούσαν συνεχώς, δεν προχώρησαν σε πλήρη σεξουαλική επίθεση.

Τα κρυφά μηνύματα που αποκάλυψαν την αλήθεια

Η πρώτη επιβεβαίωση ότι ήταν ζωντανή ήρθε μήνες μετά. Τον Νοέμβριο του 2023, η Τσούρκοφ εμφανίστηκε στην ιρακινή τηλεόραση, όπου την ανάγκασαν να πει ότι δούλευε για τη CIA και τη Μοσάντ. Ωστόσο, εκείνη ενσωμάτωσε στα λόγια της κωδικοποιημένα μηνύματα για να δείξει ότι βασανιζόταν.

Για παράδειγμα, ανέφερε πως ζούσε στη γειτονιά Gan HaHashmal, η λέξη Hashmal στα εβραϊκά σημαίνει «ηλεκτρισμός», υπονοώντας ότι είχε υποστεί ηλεκτροπληξία.

Επίσης, ισχυρίστηκε πως συνεργαζόταν με έναν άνδρα ονόματι «Ethan Numia». Το «Inuim» στα εβραϊκά σημαίνει «βασανιστήρια».

Η απελευθέρωση και η επιστροφή στην ελευθερία

Ύστερα από δυόμισι χρόνια αιχμαλωσίας, η Ελίζαμπεθ απελευθερώθηκε απροσδόκητα στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι απαγωγείς της την έβγαλαν με δεμένα μάτια από τη βάση τους και την οδήγησαν σε ένα γκαράζ στη Βαγδάτη, όπου την υποδέχτηκε Ιρακινός αξιωματούχος λέγοντάς της ότι ήταν πλέον ασφαλής.

Τη φρόντισαν γυναίκες γιατροί, οι πρώτες γυναίκες που έβλεπε ύστερα από σχεδόν τρία χρόνια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η απελευθέρωσή της οφείλεται σε διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και πιθανώς του επιχειρηματία Μαρκ Σαβάγια, φίλου του Ντόναλντ Τραμπ, που φέρεται να συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις.

Αν και ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαίωσε τον ρόλο του, εκπρόσωπος του ανέφερε στη New York Times ότι ο Τραμπ «ανησυχεί πάντα για τους Αμερικανούς που κρατούνται στο εξωτερικό» και είναι «πρόθυμος να αξιοποιήσει τη δύναμη της χώρας μας και τις διαπραγματευτικές του ικανότητες για να παρέμβει».

Η σιωπή των απαγωγέων

Μετά την απελευθέρωσή της, η Kata’ib Hezbollah δεν αναγνώρισε επισήμως την ευθύνη για την απαγωγή. Σε ανάρτηση στο Telegram, ωστόσο, υποστήριξε ότι η Τσούρκοφ είχε κάνει «ομολογίες» για το ότι ήταν κατάσκοπος, αναφέροντας μάλιστα τον ψεύτικο «Ethan Nuima» ως χειριστή της, επιβεβαιώνοντας άθελά της τα κωδικοποιημένα σήματα της γυναίκας που πάλεψε να επιβιώσει με τη δύναμη του μυαλού της.