ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει μεγάλο μέρος των δασμών Τραμπ – «Ντροπιαστική απόφαση», απαντά ο Αμερικανός Πρόεδρος

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο επέφερε ισχυρό πλήγμα στην εμπορική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, ακυρώνοντας σήμερα (20.02) το μεγαλύτερο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει σε εισαγόμενα προϊόντα από δεκάδες εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με την απόφασή τους, οι δικαστές έκριναν ότι ο πρώην πρόεδρος δεν διέθετε την απαιτούμενη εξουσιοδότηση βάσει του νόμου του 1977 περί έκτακτων οικονομικών εξουσιών, προκειμένου να προχωρήσει σε τόσο εκτεταμένα δασμολογικά μέτρα.

Η ετυμηγορία θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς αναμένεται να επηρεάσει το παγκόσμιο εμπόριο, τη λειτουργία των επιχειρήσεων, τις τιμές καταναλωτή και, τελικά, το διαθέσιμο εισόδημα εκατομμυρίων Αμερικανών.

Ισχυρό πλήγμα για τον Αμερικανό Πρόεδρο

Η απόφαση σηματοδοτεί μια σαφή μετατόπιση στη στάση του ανώτατου δικαστικού οργάνου απέναντι στον Τραμπ.

Κατά το προηγούμενο διάστημα, το δικαστήριο είχε εκδώσει σειρά προσωρινών αποφάσεων που ευνοούσαν την ατζέντα του, επιτρέποντάς του, μεταξύ άλλων, να προχωρήσει σε περιορισμούς για τη συμμετοχή τρανς ατόμων στις ένοπλες δυνάμεις, να δώσει πρόσβαση της Υπηρεσίας DOGE σε ευαίσθητα κυβερνητικά δεδομένα και να δρομολογήσει δραστικές περικοπές στο Υπουργείο Παιδείας, ενόσω οι σχετικές νομικές διαμάχες βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι δικαστικές ανατροπές για την κυβέρνηση. Τον προηγούμενο μήνα, οι δικαστές μπλόκαραν την απόφαση του προέδρου να αναπτύξει μονάδες της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του περί απόλυτης εξουσίας στη χρήση της.

Παράλληλα, σε εκκρεμότητα παραμένουν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη θεσμική αρχιτεκτονική της ομοσπονδιακής διοίκησης. Το δικαστήριο εξετάζει κατά πόσο ο πρόεδρος μπορεί να απομακρύνει επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών χωρίς αιτιολόγηση — μια εξέλιξη που θα μπορούσε να επιφέρει βαθιές αλλαγές στη δομή και την ισορροπία εξουσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ιδιαίτερο βάρος έχει και η υπόθεση που αφορά την Federal Reserve. Τον Ιανουάριο, οι δικαστές άκουσαν τα επιχειρήματα σχετικά με την απόπειρα του Τραμπ να αποπέμψει την κυβερνήτη της Fed, Lisa Cook. Μια ενδεχόμενη έγκριση της απομάκρυνσής της θα άνοιγε τον δρόμο για αναδιαμόρφωση της ηγεσίας της κεντρικής τράπεζας, ενός θεσμού που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη νομισματικής πολιτικής και στη σταθερότητα της αμερικανικής οικονομίας.

Προς το παρόν, το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε προσωρινά στην Κουκ να παραμείνει στη θέση της, διατηρώντας ανοιχτό ένα μέτωπο με σημαντικές πολιτικές και θεσμικές προεκτάσεις.

«Ντροπιαστική απόφαση», απαντά ο Αμερικανός Πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ντροπιαστική» την απόφαση του Supreme Court of the United States να ακυρώσει τους δασμούς που είχε επιβάλει, κατά τη διάρκεια πρωινού εργασίας με κυβερνήτες στον White House, όπως μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση των δηλώσεών του.

Σύμφωνα με μία από τις ίδιες πηγές, ο πρόεδρος ανέφερε στους παρευρισκόμενους ότι εξετάζει ήδη εναλλακτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της εξέλιξης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την εμπορική του στρατηγική.

Αργότερα εντός της ημέρας, ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Βιετνάμ, To Lam, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Πέραν της συγκεκριμένης συνάντησης, δεν έχουν ανακοινωθεί άλλες δημόσιες εμφανίσεις στο πρόγραμμά του για το υπόλοιπο της ημέρας.