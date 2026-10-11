ΗΠΑ: Στο στόχαστρο του υπουργείου Δικαιοσύνης CNN, Fox News και άλλα τρία τηλεοπτικά δίκτυα

Έρευνα για ενδεχόμενη παραβίαση της ομοσπονδιακής αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας από μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα ανακοίνωσε το Σάββατο (10/10) το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, με αφορμή τη διακοπή της τηλεοπτικής κάλυψης του Λευκού Οίκου.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την απόφαση ανάκλησης των διαπιστεύσεων δημοσιογράφων τριών ειδησεογραφικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων και το CNN.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πέντε από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών: ABC, CBS, CNN, NBC και Fox News.

Τι εξετάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης

Οι αμερικανικές αρχές διερευνούν κατά πόσο η διακοπή της τηλεοπτικής κάλυψης αποτέλεσε αποτέλεσμα συντονισμένης ενέργειας μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε ότι «ο συλλογικός αποκλεισμός μεταξύ εμπορικών ανταγωνιστών μπορεί να παραβιάσει τον νόμο Σέρμαν».

Πρόκειται για τον ομοσπονδιακό αντιμονοπωλιακό νόμο των ΗΠΑ, γνωστό ως Sherman Antitrust Act, ο οποίος απαγορεύει, μεταξύ άλλων, συμφωνίες που περιορίζουν παράνομα τον ανταγωνισμό.

Η έρευνα βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν συνεπάγεται ότι έχει διαπιστωθεί παραβίαση της νομοθεσίας από τα τηλεοπτικά δίκτυα.

Η διακοπή της κάλυψης του Λευκού Οίκου

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η απόφαση διακοπής της τηλεοπτικής κάλυψης του Λευκού Οίκου, η οποία ακολούθησε την ανάκληση διαπιστεύσεων δημοσιογράφων τριών ειδησεογραφικών οργανισμών.

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Η εξέλιξη εγείρει ερωτήματα τόσο για τις σχέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης με τα μέσα ενημέρωσης όσο και για τα όρια της συνεργασίας μεταξύ ανταγωνιστικών τηλεοπτικών επιχειρήσεων.

Από τη μία πλευρά, τα ειδησεογραφικά δίκτυα έχουν δικαίωμα να καθορίζουν την κάλυψη των γεγονότων. Από την άλλη, η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία προβλέπει περιορισμούς σε συντονισμένες εμπορικές πρακτικές που μπορεί να επηρεάζουν τον ανταγωνισμό.

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Το κρίσιμο ζήτημα για τους ερευνητές είναι εάν υπήρξε παράνομος συντονισμός και όχι απλώς παρόμοιες δημοσιογραφικές αποφάσεις.

Τι προβλέπει ο νόμος Σέρμαν

Ο νόμος Σέρμαν αποτελεί βασικό πυλώνα της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας των ΗΠΑ από το 1890.

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Μεταξύ άλλων, απαγορεύει συμφωνίες και πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που περιορίζουν παράνομα τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Στην προκειμένη περίπτωση, το υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει εάν η κοινή στάση των τηλεοπτικών δικτύων θα μπορούσε να εμπίπτει στις απαγορευμένες πρακτικές συλλογικού αποκλεισμού.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η άσκηση κατηγοριών σε βάρος των πέντε δικτύων.