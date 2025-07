ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε καζίνο στη Νεβάδα – Πολλοί τραυματίες και ένας συλληφθείς

Συναγερμός σήμανε στο Ρίνο της Νεβάδας στις ΗΠΑ, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε καζίνο και θέρετρο τη Δευτέρα το πρωί, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας κρατείται και νοσηλεύεται, ενώ η κατάσταση των τραυματιών παραμένει αδιευκρίνιστη.

Οι πυροβολισμοί έγιναν περίπου στις 7:30 π.μ. στον χώρο στάθμευσης του καζίνο Grand Sierra Resort. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας αστυνομικός φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό. Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή, ενώ πολλά ασθενοφόρα και οχήματα έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο.

DEVELOPING:

A suspect is now in custody after an early morning shooting at the GSR in Reno. Police say there's no threat to the community. https://t.co/DDc9RVhDYJ pic.twitter.com/coFrqiqICy— 2 News Nevada (@KTVN) July 28, 2025