Τρόμος και πανικός επικράτησε σε πολυσύχναστη αγορά της Ταϊλάνδης μετά από πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 6 ατόμων, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος της αστυνομίας.

Οι αρχές ανέφεραν αρχικά ότι τέσσερις άνδρες της ιδιωτικής ασφάλειας έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε, ωστόσο νεότερες πληροφορίες από το Reuters ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών σε έξι, επιβεβαιώνοντας επίσης ότι ανάμεσα στα θύματα είναι ο δράστης που αυτοκτόνησε επί τόπου.

A suspect involved in a shooting at Or Tor Kor Market in Bangkok’s Chatuchak district killed four individuals before turning the gun on himself.



The victims were one market vendor and three security personnel.



Authorities are currently investigating the suspect’s motive.… pic.twitter.com/KJJnnH0Z9k— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) July 28, 2025

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε πολυσύχναστη αγορά της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης, προκαλώντας χάος και τρόμο ανάμεσα σε πελάτες και εργαζόμενους. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του δράστη ή για το εάν υπήρξε προσωπικό κίνητρο πίσω από την επίθεση.

⚡️⚡️ Mass shooting at a food market in Bangkok



According to Reuters, at least six people have been killed.



The shooter’s motives remain unknown — he took his own life.



🇹🇭Police are currently investigating whether the incident is connected to the conflict on the Cambodian… pic.twitter.com/6eQvmgDEmE July 28, 2025

«Η αστυνομία ερευνά τα κίνητρα. Προς το παρόν αντιμετωπίζεται ως μαζική δολοφονική επίθεση», δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της αστυνομίας της περιοχής Bang Sue, Worapat Sukthai, στο AFP.

BREAKING: At least six people were killed at a market in a shooting incident in the Thai capital Bangkok, a police official said, adding that the attacker had also taken his own life https://t.co/1Yei5rnAGx pic.twitter.com/3sQcJ5GC8T— Reuters (@Reuters) July 28, 2025