Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
ΗΠΑ: Πιέζουν το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός ενόψει των συνομιλιών της Τρίτης με τον Λίβανο

Τι ανέφεραν αξιωματούχοι

Ο Ισραηλινός Πρέσβης στις ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ, πρόκειται να πραγματοποιήσει μια πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του είδους του σήμερα το απόγευμα με την Λιβανέζα ομόλογό του, Νάντα Χαμαντέχ-Μοαβάντ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συνάντηση των δύο πλευρών στην Ουάσινγκτον για άμεσες συνομιλίες σχετικά με μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Ιερουσαλήμ και Βηρυτού, αναφέρει το Channel 12.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ θα συμμετάσχει επίσης στη σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς και στη συνάντηση με φυσική παρουσία την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη.

Ενόψει της συνάντησης της Τρίτης, η Ουάσινγκτον και η Βηρυτός πιέζουν το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο ως ένδειξη της σοβαρότητας της Ιερουσαλήμ σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρει το Channel 12.

Προβάλλοντας το επιχείρημά τους στο Ισραήλ, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι η εκεχειρία θα θεωρηθεί ως επίτευγμα της λιβανέζικης κυβέρνησης και όχι ως νίκη για το Ιράν, το οποίο απαιτούσε την εκεχειρία του με τις ΗΠΑ να καλύπτουν τον Λίβανο, χωρίς αποτέλεσμα.

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση επί του θέματος, αλλά υπάρχουν ορισμένοι ανώτεροι αξιωματούχοι στην Ιερουσαλήμ που υποστηρίζουν τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, καθώς αυτό απλώς θα επέστρεφε τις πλευρές στους όρους της προηγούμενης εκεχειρίας από τον Νοέμβριο του 2024, βάσει των οποίων οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιτρέπεται να πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον απειλών που θεωρούνται επικείμενες.

