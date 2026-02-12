ΗΠΑ: Οι πράκτορες της ICE αποσύρονται από τη Μινεσότα – Θα μείνει μόνο ένας μικρός αριθμός πρακτόρων

Ο επικεφαλής για την επιτήρηση των συνόρων των ΗΠΑ, Tom Homan, γνωστοποίησε ότι ολοκληρώνεται η πολύμηνη επιχείρηση της ICE στη Μινεσότα κατά της παράτυπης μετανάστευσης, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε το αίτημά του για τη λήξη της επιχείρησης.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις, με μαζικές κινητοποιήσεις, χιλιάδες προσαγωγές και συλλήψεις, καθώς και τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών.

«Θα παραμείνω στη Μινεσότα λίγο περισσότερο για να επιβλέψω την αποχώρηση, να διασφαλίσω την επιτυχία της», δήλωσε ο Χόμαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το πρωί της Πέμπτης (12/02).

Επίσης σήμερα, Πέμπτη (12/02), το πρωί (ώρα ΗΠΑ), καταθέτουν αξιωματούχοι της Μινεσότα και της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας.