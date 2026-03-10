ΗΠΑ: Μυστήριο με την ανάρτηση του υπουργού Ενέργειας ότι το Πολεμικό Ναυτικό συνόδεψε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ διέγραψε ανάρτηση σχετικά με συνοδεία πλοίου του Ναυτικού μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, διέγραψε μια ανάρτηση στο X, όπου είχε πει ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε με επιτυχία ένα πετρελαιοφόρο μέσα από το Στενό του Ορμούζ «για να διασφαλίσει ότι το πετρέλαιο θα συνεχίσει να ρέει προς τις παγκόσμιες αγορές».

Δεν ήταν σαφές γιατί ο Ράιτ διέγραψε την ανάρτηση. Ένας εκπρόσωπος των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης διέψευσε ότι ένα πετρελαιοφόρο συνοδεύτηκε από αμερικανικές δυνάμεις μέσα από το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.