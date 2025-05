“Σημαντική πρόοδο” κατέγραψαν οι συνομιλίες με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Χε Λιφένγκ, στη Γενεύη, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Συγκεκριμένα, ο Μπέσεντ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα των συζητήσεων, επισημαίνοντας ότι ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ότι τη Δευτέρα θα παρουσιαστούν περισσότερες λεπτομέρειες. «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας στις πολύ σημαντικές εμπορικές συνομιλίες» δήλωσε χαρακτηριστικά.

