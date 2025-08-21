ΗΠΑ: Γιούχαραν τον Τζέι Ντι Βανς στην Ουάσινγκτον για την παρουσία εθνοφρουρών – Η ειρωνική του απάντηση (βίντεο)

Δέκτης έντονων αποδοκιμασιών έγινε χθες, Τετάρτη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς όταν μετέβη στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ουάσινγκτον για να συνομιλήσει με στελέχη της εθνοφρουράς των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, στο πλαίσιο των μέτρων «νόμου και τάξης» που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Ντι Βανς βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Union Station, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ. Μαζί μοίρασαν χάμπουργκερ σε στρατιώτες που βρίσκονταν στον σταθμό, λέγοντάς τους ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτιμά όσα κάνουν για την πατρίδα τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

In just the past 9 days, we've seen a 35% reduction in violent crime and a 50% reduction in robberies because of President Trump's leadership.



Glad I could stop by Union Station and thank the countless National Guardsmen busting their asses to clean up our nation's capital. pic.twitter.com/Gx509bHP2U— JD Vance (@JDVance) August 20, 2025

Έξω από το κτίριο ωστόσο, βρίσκονταν συγκεντρωμένοι αρκετοί διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για την ανάπτυξη εθνοφρουράς στην αμερικανική πρωτεύουσα, με συνθήματα όπως «Free DC» και «Από την Ουάσινγκτον ως την Παλαιστίνη, η κατοχή είναι έγκλημα».

Massive boos for JD Vance and Hegseth as they leave Union Station



Perfect pic.twitter.com/zkpDvXKuUP August 20, 2025

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Βανς υπερασπίστηκε την παρουσία στρατιωτικών στον κεντρικό σταθμό της πόλης, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή είχε μετατραπεί σε «καταφύγιο για άστεγους, τοξικομανείς και ψυχικά ασθενείς» και ότι οι επισκέπτες δεν αισθάνονταν ασφαλείς. «Αυτός ο χώρος πρέπει να αποτελεί μνημείο του αμερικανικού μεγαλείου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι «να απελευθερώσουμε την Ουάσινγκτον ώστε οι οικογένειες να μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια».

Furious protestors heckled US Vice President JD Vance as he arrived to visit the National Guard in Washington DC.



Defence Secretary Pete Hegseth and White House deputy chief of staff Stephen Miller also received boos.



Donald Trump's deployment of National Guard troops in the US… pic.twitter.com/HYDWuC4InY— Channel 4 News (@Channel4News) August 20, 2025

Απαντώντας στις κατηγορίες των διαδηλωτών, σημείωσε πως «είναι κάπως παράξενο που μια ομάδα κυρίως λευκών, ηλικιωμένων ανθρώπων διαμαρτύρεται ενάντια σε πολιτικές που προστατεύουν τον κόσμο, ενώ οι ίδιοι δεν έχουν ζήσει ποτέ τον κίνδυνο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε πιο σκληρό τόνο, ο Στίβεν Μίλερ χαρακτήρισε τους συγκεντρωμένους «τρελούς κομμουνιστές», δηλώνοντας πως η κυβέρνηση «θα αγνοήσει αυτούς τους χαζούς λευκούς χίπηδες που πρέπει να πάνε σπίτι για ύπνο, γιατί είναι όλοι πάνω από 90 ετών». «Εμείς θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τους πολίτες της Ουάσινγκτον», τόνισε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Τραμπ.

Η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς αποτελεί μέρος της απόφασης του προέδρου Τραμπ να θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο το αστυνομικό σώμα της Ουάσινγκτον και να το ενισχύσει με στρατιωτικές δυνάμεις. Ο ίδιος είχε μιλήσει για «εγκληματικότητα, αιματοχυσία, αναρχία και εξαθλίωση» στην αμερικανική πρωτεύουσα, αν και τα στοιχεία δείχνουν ότι τα βίαια εγκλήματα βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό τριών δεκαετιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά, περίπου 1.900 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην Ουάσινγκτον. Περισσότεροι από τους μισούς προέρχονται από πολιτείες με Ρεπουμπλικανική ηγεσία όπως η Λουιζιάνα και η Νότια Καρολίνα. Εκτός από το Union Station, στρατιωτική παρουσία έχει καταγραφεί και σε άλλα κεντρικά σημεία της πόλης, μεταξύ των οποίων το National Mall και οι σταθμοί του μετρό.