ΗΠΑ: Έστειλαν στην Βρετανία τα υπερηχητικά βομβαρδιστικά B-1 – Ενδείξεις για κλιμάκωση των επιθέσεων στην Τεχεράνη

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να μετακινήσουν σε Ευρωπαϊκό έδαφος τα βομβαρδιστικά B-1 της Πολεμικής Αεροπορίας αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα κλιμακώσουν τις επιθέσεις κάτι που ανέφερε και ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα λέγοντας ότι θα γίνει το πιο ισχυρό χτύπημα κατά της Τεχεράνης.

Τα αεροσκάφη αυτά, ικανά να μεταφέρουν έως 24 πυραύλους κρουζ, συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο ισχυρών συμβατικών βομβαρδιστικών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει «έκρηξη» αεροπορικών επιθέσεων, με τη βάση της RAF Fairford να αναμένεται να φιλοξενήσει έναν αυξανόμενο στόλο αμερικανικών βομβαρδιστικών τις επόμενες μέρες.

Παρατηρητές πτήσεων στο διαδίκτυο εντόπισαν στόλο βομβαρδιστικών B-1 να αναχωρεί από την αεροπορική βάση Dyess στο Τέξας με προορισμό τη RAF Fairford.

Ένα βομβαρδιστικό B-1 φωτογραφήθηκε το βράδυ της Παρασκευής κατά την άφιξή του στην αεροπορική βάση του Ηνωμένου Βασιλείου Gloucestershire, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες δυτικών αξιωματούχων που είχαν αναφέρει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι αμερικανικά βομβαρδιστικά επρόκειτο να σταθμεύσουν στην Μεγάλη Βρετανία τις επόμενες ημέρες.

Στη συγκεκριμένη βάση αναμένεται επίσης να συγκεντρωθούν και άλλα αεροσκάφη, μεταξύ αυτών B-2 και B-52, ενισχύοντας την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, πηγές εκτιμούν ότι το Σάββατο θα μπορούσε να αποτελέσει την «D-day» για έναν νέο γιγαντιαίο βομβαρδισμό, μία εβδομάδα μετά την πρώτη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury». Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι «το μεγάλο χτύπημα» δεν έχει ακόμη έρθει, υποδηλώνοντας ότι οι επιθέσεις ενδέχεται να ενταθούν το επόμενο διάστημα.

Το Ιράν λέει ότι έπληξε Αμερικάνικη βάση στο Μπαχρέιν

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε στο Μπαχρέιν την αμερικανική βάση του Ζουφάιρ, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα για να εξαπολυθεί πλήγμα με στόχο ένα ιρανικό εργοστάσιο αφαλάτωσης.

«Σε απάντηση στην επίθεση των αμερικανών τρομοκρατών της βάσης του Ζουφάιρ εναντίον του εργοστασίου αφαλάτωσης του Κεσμ, η αμερικανική βάση επλήγη αμέσως με πυραύλους ακριβείας (…) των Φρουρών της Επανάστασης», δήλωσαν αυτοί οι τελευταίοι.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου είχε δηλώσει νωρίτερα πως η επίθεση σε εργοστάσιο αφαλάτωσης στο νησί Κεσμ πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη μιας από τις αεροπορικές βάσεις σε νότια γειτονική χώρα.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου δεν είχε κατονομάσει ωστόσο τη χώρα. «Το έγκλημα θα λάβει ανάλογη απάντηση», δήλωσε.

Οι αρχές του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν σήμερα πως εκδηλώθηκε πυρκαγιά και σημειώθηκαν υλικές ζημιές στην πρωτεύουσα Μανάμα έπειτα από ιρανική επίθεση.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στη Μανάμα είχαν ακούσει νωρίτερα ισχυρές εκρήξεις.

«Η ιρανική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και υλικές ζημιές σε μια κατοικία και γειτονικές πολυκατοικίες στη Μανάμα», ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο πρόσθεσε ότι η υπηρεσία πολιτικής άμυνας λαμβάνει «τα απαραίτητα μέτρα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς»

Το Κατάρ αναχαίτισε εισερχόμενους πυραύλους

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ, σε σύντομη ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε εισερχόμενα πυρά πυραύλων.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από μια εβδομάδα ιρανικών επιθέσεων που στόχευσαν διυλιστήρια πετρελαίου και αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε αρκετά κράτη του Κόλπου, μεταξύ των οποίων και το Κατάρ.

Καπνός υψώνεται από πολυώροφο κτίριο στην Ντουμπάι Μαρίνα μετά από αναφορές για εκρήξεις

Καπνός φαίνεται να υψώνεται από πολυώροφο κτίριο στην περιοχή Ντουμπάι Μαρίνα, έπειτα από αναφορές για εκρήξεις.

Η Ντουμπάι Μαρίνα είναι μια από τις πιο τουριστικές περιοχές του εμιράτου, λίγο έξω από την πόλη του Ντουμπάι στο ύψος του Παλμ Τζουμέιρα, του τεχνίτου νησιού που μοιάζει με φοίνικα. Smoke can be seen rising from a high-rise building in the Dubai Marina following reports of explosions. https://t.co/I0XsuMJHYt pic.twitter.com/ssfkPLm8ZU— War Reporter (@tangentsofwar) March 7, 2026

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε πως η χώρα του βρίσκεται σε καιρό πολέμου, ωστόσο είναι καλά και λέει στους εχθρούς της ότι δεν είναι εύκολη λεία, στα πρώτα δημόσια σχόλιά του αφότου το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους εναντίον της γείτονός του στον Κόλπο εν μέσω αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων.

«Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», δήλωσε ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, ο οποίος είναι επίσης ο ηγέτης του Αμπού Ντάμπι, σε σχόλια που έκανε χθες, Παρασκευή, όταν επισκέφθηκε τραυματίες από τα πλήγματα, και τα οποία μεταδόθηκαν σήμερα από την τηλεόραση του Αμπού Ντάμπι. «Θα επιτελέσουμε το καθήκον μας προς τη χώρα μας, το λαό μας και τους κατοίκους μας, οι οποίοι είναι επίσης μέρος της οικογένειάς μας», πρόσθεσε.

Τα ΗΑΕ, τα οποία αποτελούνται από επτά εμιράτα, περιλαμβανομένου του Ντουμπάι, θα προστατεύσουν όλους όσοι βρίσκονται στη χώρα, τόνισε.