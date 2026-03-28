ΗΠΑ: Έφτασαν στη Μέση Ανατολή περίπου 3.500 ναύτες και πεζοναύτες (Φωτογραφίες)

Η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών των ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει το USS Tripoli, έφτασε στη Μέση Ανατολή από τον Ειρηνικό, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση το Σάββατο το πρωί.

Η MEU αποτελείται από περίπου 3.500 ναύτες και πεζοναύτες, δήλωσε η CENTCOM. Το USS Tripoli, ένα αμφίβιο πλοίο εφόδου που είχε αναπτυχθεί στην Ιαπωνία, μεταφέρει επίσης μεταγωγικά και μαχητικά αεροσκάφη κρούσης, μαζί με αμφίβια εφόδου και τακτικά μέσα.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026

Μια δεύτερη MEU, η οποία αποτελείται από περίπου 2.200 πεζοναύτες και τρία πολεμικά πλοία, εξακολουθεί να κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή μετά την αναχώρησή της από την Καλιφόρνια την περασμένη εβδομάδα.

Βανς: Ο πόλεμος θα συνεχιστεί «λίγο ακόμα» για να διασφαλιστεί ότι το Ιράν θα «εξουδετερωθεί»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είπε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει τον πόλεμο στο Ιράν για «λίγο ακόμα», με στόχο την «εξουδετέρωση» της Ισλαμικής Δημοκρατίας για «πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα».

Ερωτηθείς στο podcast «Benny Show» σχετικά με την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου λόγω του πολέμου, ο Vance λέει ότι οι ΗΠΑ έχουν «ολοκληρώσει τη συντριπτική πλειοψηφία των στρατιωτικών μας έργων» και ισχυρίζεται ότι θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι οι στόχοι έχουν ήδη επιτευχθεί.

«Ο πρόεδρος θα συνεχίσει να το κάνει για λίγο ακόμα για να διασφαλίσει ότι μόλις φύγουμε, δεν θα χρειαστεί να το κάνουμε ξανά αυτό για πολύ, πολύ καιρό», λέει ο Βανς, σε μια σπάνια αναγνώριση ότι τα στρατιωτικά οφέλη που έχουν καταφέρει οι ΗΠΑ δεν θα είναι μόνιμα.

«Αυτή η χώρα μας απειλεί με όλους αυτούς τους τρόπους. Προσπαθούν ακόμα να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα. Πρέπει να τους εξουδετερώσουμε για πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και αυτός είναι ο σκοπός», προσθέτει.

Ο Βανς αναγνωρίζει τις αυξανόμενες τιμές του φυσικού αερίου, αλλά τις αποκαλεί «πολύ προσωρινή αντίδραση σε αυτό που τελικά θα είναι μια βραχυπρόθεσμη σύγκρουση».

«Δεν μας ενδιαφέρει να μείνουμε στο Ιράν σε ένα ή δύο χρόνια. Ασχολούμαστε με τις δουλειές μας. Σύντομα θα φύγουμε από εκεί και οι τιμές του φυσικού αερίου θα μειωθούν ξανά», προσθέτει.