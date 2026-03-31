ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: «Αν οι Χούθι μπλοκάρουν τη Διώρυγα του Σουέζ, η κατάσταση θα γίνει τρομερή» λέει γερουσιαστής

Τι ανέφερε

DEBATER NEWSROOM

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Κρις Μέρφι λέει ότι αν οι Χούθι της Υεμένης μπλοκάρουν τη Διώρυγα του Σουέζ, η παγκόσμια οικονομία θα πληγεί ακόμη περισσότερο.

«Η παγκόσμια οικονομία λιώνει επειδή το Ιράν έκλεισε το Στενό του Ορμούζ», δήλωσε ο Μέρφι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε καιρό ειρήνης, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου διέρχεται από τη στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό που συνδέει τον Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό.

«Φανταστείτε πόσο χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα αν ο σύμμαχος του Ιράν, οι Χούθι, ουσιαστικά κλείσουν τη Διώρυγα του Σουέζ», δήλωσε ο Μέρφι.

Η Διώρυγα του Σουέζ συνδέει τη Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα, παρέχοντας την ταχύτερη διαδρομή μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Διευκολύνει περίπου το 15% του παγκόσμιου εμπορίου και περίπου το 30% της κυκλοφορίας εμπορευματοκιβωτίων.

