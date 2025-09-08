ΗΠΑ: 23χρονη Ουκρανή δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από 35χρονο σε τρένο – Τη μαχαίρωσε στον λαιμό κι έφυγε ατάραχος(βίντεο)

Στις 22 Αυγούστου 2025, η 23χρονη Iryna Zarutska, μια νεαρή Ουκρανή που είχε καταφύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ξεφύγει από τον πόλεμο, έπεσε θύμα μιας τυχαίας, βίαιης επίθεσης σε τραμ στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η Zarutska, να ασχολείται με το κινητό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξαφνικά ο 35χρονος Decarlos Brown Jr, που καθόταν πίσω από την 23χρονη Ουκρανή, φαίνεται να βγάζει ένα μαχαίρι από την τσέπη του και με αυτό να μαχαιρώνει την κοπέλα στον λαιμό.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Charlotte Area Transit System (CATS), ο 35χρονος μετά το δολοφονικό χτύπημά του κατευθύνθηκε ατάραχος προς μια από τις πόρτες του συρμού, ενώ από το μαχαίρι του έσταζε το αίμα της 23χρονης.

📍 For informational purposes:



The footage shows Decarlos Brown Jr., 34, is accused of fatally stabbing 23-year-old Ukrainian refugee Iryna Zarutska on a Charlotte light rail train on Aug. 22, 2025.



He allegedly attacked her randomly, stabbing her three times. pic.twitter.com/dJlUjDVxl6 September 7, 2025

Το περιστατικό ήταν τόσο απρόβλεπτο όσο και τραγικό: δεν υπήρχε καμία προγενέστερη διαμάχη μεταξύ θύματος και δράστη και κανένα στοιχείο που να υποδεικνύει ρατσιστικό ή προσωπικό κίνητρο.

Η Iryna είχε έρθει στις ΗΠΑ μαζί με την οικογένειά της, αναζητώντας ασφάλεια και μια νέα αρχή. Σπούδαζε τέχνη, αγαπούσε τα ζώα και ήθελε να γίνει βοηθός κτηνιάτρου. Οι συνάδελφοι και φίλοι της την περιγράφουν ως δημιουργική, γεμάτη ζωντάνια και καλοσύνη.

Από την άλλη, ο δράστης είχε μακρύ ποινικό ιστορικό και πιθανά ψυχιατρικά προβλήματα. Παρά τις ενδείξεις ότι χρειαζόταν ψυχιατρική αξιολόγηση, παρέμεινε ελεύθερος, δημιουργώντας συνθήκες για την τραγωδία που ακολούθησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γεγονός ότι η επίθεση ήταν τυχαία και χωρίς προειδοποίηση υπογραμμίζει κάτι τρομακτικά απλό: στη θέση της Iryna θα μπορούσε να ήταν οποιοσδήποτε από εμάς. Αυτό δεν είναι απλώς στατιστική — είναι μια υπενθύμιση της ευαλωτότητας των ανθρώπων σε δημόσιους χώρους και της σημασίας της κοινωνικής πρόληψης για άτομα με ιστορικό βίας ή ψυχιατρικά ζητήματα.

Σήμερα, η κοινότητα στη Σάρλοτ θρηνεί και προσπαθεί να αντλήσει διδάγματα από την τραγωδία. Μέσα από την ιστορία της Iryna Zarutska, οι αναγνώστες καλούνται να σκεφτούν όχι μόνο την τύχη και την ανθρώπινη ευαλωτότητα, αλλά και πώς η κοινωνία μπορεί να προστατεύσει καλύτερα τα πιο αδύναμα μέλη της.