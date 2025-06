Συνετρίβη την Πέμπτη 12/6 ένα αεροπλάνο της Air India κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Αχμενταμπάντ, στη δυτική Ινδία, όπως μετέδωσαν τηλεοπτικοί σταθμοί της χώρας, χωρίς προς το παρόν να διευκρινίζεται πόσοι νεκροί υπάρχουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αεροπλάνο -ένα Boeing 787 Dreamliner– επέβαιναν 242, εκ των οποίων οι 230 ήταν επιβάτες και οι 12 πλήρωμα, ενώ συνολικά είχε χωρητικότητα 300 ατόμων.

Η στιγμή συντριβής του Boeing:

BREAKING: Footage shows plane with at least 242 people crashing near Ahmedabad, India. pic.twitter.com/3yfV2khfxU June 12, 2025

Την ίδια ώρα, το India Today μεταδίδει ότι προορισμός της πτήσης ήταν το αεροδρόμιο Γκάτγουϊκ του Λονδίνου.

Όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωση, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

LIVE εικόνα από το σημείο:

Η πτήση ήταν πλήρως εφοδιασμένη με καύσιμα για το υπερατλαντικό ταξίδι, γι’ αυτό και η έκρηξη και η φωτιά που ακολούθησαν ήταν τόσο έντονες.

We are following reports of a crash of Air India flight #AI171 from Ahmedabad to London. We received the last signal from the aircraft at 08:08:51 UTC, just seconds after take off.



The aircraft involved is a Boeing 787-8 Dreamliner with registration VT-ANB… pic.twitter.com/EmKKISJldF — Flightradar24 (@flightradar24) June 12, 2025

Σε βίντεο που κυκλοφορούν φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται στον ουρανό.

🚨 BREAKING: A tragic plane crash has occurred in #Ahmedabad‘s Meghani Nagar area. Reports suggest around 200 people have lost their lives. Emergency services are at the site. More details awaited. #AhmedabadPlanCrash pic.twitter.com/6jR7zfeISO — Shahcastic – Mota bhai 😎 (@shahcastic) June 12, 2025

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστικών οχημάτων και πολλών ασθενοφόρων, έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τον αριθμό των θυμάτων ή την πιθανή αιτία της συντριβής.

Πάντως, η Air India εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι εξετάζει τα έως στιγμής διαθέσιμα στοιχεία για την πτήση AI171, ενώ πραγματοποιούνται έρευνες από την ινδική Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGCA).

Ειδήσεις σήμερα:

Εικόνες ντροπής απέναντι από τον σταθμό Νερατζιώτισσας – Κίνδυνος φωτιάς εν μέσω καύσωνα (Εικόνες)

Ψάρια ξεπηδούν από το νερό στον Αμβρακικό – Δείτε το απίστευτο βίντεο