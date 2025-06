Συναγερμός σήμανε στις αμερικανικές Αρχές καθώς ένα αεροπλάνο συνετρίβη ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο την Δευτέρα 9/6.

Σύμφωνα με το Apnews.com το μικρό αεροπλάνο Cessna 414 συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση του για να επιστρέψει στο Φοίνιξ από την Αριζόνα.

Οι Αρχές εντόπισαν συντρίμμια στην περιοχή και αναζητούνται οι έξι επιβαίνοντες του αεροπλάνου. Το αεροπλάνο ανήκει στην εταιρεία κατασκευής βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής Optimal Health Systems . Η εταιρεία, η οποία εδρεύει στην Πίμα της Αριζόνα, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό τη Δευτέρα.

Ένας άνδρας που έκανε σερφ όταν συνετρίβη το αεροπλάνο, δήλωσε στο NBC 7 στο Σαν Ντιέγκο ότι είδε το αεροπλάνο να πέφτει υπό γωνία, στη συνέχεια να σκαρφαλώνει πίσω στα σύννεφα προτού βουτήξει ξανά και να συντριβεί στο νερό.

