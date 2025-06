Σοκαρισμένος είναι ο πλανήτης μετά την ανείπωτη τραγωδία στην Ινδία με την πτώση του αεροπλάνου της Air India.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία της Ινδίας οι νεκροί ξεπερνούν τους 290 σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο της τραγωδίας από τα διασωστικά πληρώματα που επιχειρούν.

Τα βίντεο που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας είναι συγκλονιστικά από την στιγμή της τραγωδίας και δείχνουν ότι όλα έγιναν σε λίγα δευτερόλεπτα από τη στιγμή της απογείωσης του αεροπλάνου.

New CCTV footage emerges of the Air India 787 as it took off from Ahmedabad. It also appears to show smoke (or dust) as the aircraft lifted off from the runway. pic.twitter.com/8ytjZCDOP1