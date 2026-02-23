Ινδία: Αεροσκάφος μεταφοράς ασθενών με 7 επιβαίνοντες συνετρίβη στο Τζαρκχάντ – Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες (είκονες”

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ινδίας ανακοίνωσε απόψε ότι ένα αεροσκάφος αεροδιακομιδής ασθενών, στο οποίο επέβαιναν συνολικά επτά άνθρωποι, συνετρίβη στο κρατίδιο Τζαρκχάντ.

Το αεροσκάφος Beechcraft ⁠C90 της εταιρείας Redbird Airways, είχε απογειωθεί από το Ράντσι του Τζαρχάντ στις 19:11, τοπική ώρα, με πέντε επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος. Στη συνέχεια ζήτησε να αλλάξει πορεία, λόγω της κακοκαιρίας και ακολούθως χάθηκε η επικοινωνία και το στίγμα του στο ραντάρ, ανέφερε η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGCA) στην ανακοίνωσή της.

This is really heartbreaking.



An air ambulance crashed shortly after taking off from Ranchi, reportedly near Chatra, while heading to Delhi.



Being from Ranchi, this news hits close. Praying for everyone involved.

#AirAmbulance #PlaneCrash #Ranchi #Jharkhand #Breaking pic.twitter.com/J1kwRRC7aj— Shubham Kumar Singh (@Prakash13444840) February 23, 2026