Νέα Υόρκη: “Οι πιλότοι είναι ήρωες” λέει επιβάτης του αεροσκάφους που συγκρούστηκε με πυροσβεστικό στο LaGuardia

Για το δυστύχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, όταν αεροσκάφος της Air Canada συγκρούστηκε με ένα πυροσβεστικό όχημα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης, μίλησαν οι επιβάτες του αεροπλάνου.

«Ήταν μια κανονική πτήση, όπως πάντα», δήλωσε ο επιβάτης Τζακ Κάμποτ στο Fox News για το αεροσκάφος που προσγειώθηκε από το Μόντρεαλ στο LaGuardia. «Η προσγείωση ήταν πολύ “σκληρή”. Σταματήσαμε πολύ γρήγορα, και δύο δευτερόλεπτα αργότερα έγινε σύγκρουση.

Το αεροπλάνο έστριβε αριστερά και δεξιά. Ήταν χάος. Δεν φαινόταν να υπάρχει κανείς που να το ελέγχει», είπε.

Σύμφωνα με την New York Post, ένας άλλος επιβάτης περιέγραψε ότι φαινόταν σαν οι πιλότοι να είχαν ενεργοποιήσει την αντίστροφη ώση την τελευταία στιγμή, κάτι που πιθανόν έσωσε τη ζωή πολλών επιβατών. «Μόλις είχαμε προσγειωθεί και περίπου 30 δευτερόλεπτα αργότερα νιώσαμε όλοι ένα τράνταγμα προς τα εμπρός, μετά ένα δυνατό κρότο και κάτι που έμοιαζε σαν να γλιστρούσαμε πλαγίως κατά μήκος του διαδρόμου», έγραψε στο Reddit ο επιβάτης Μπράντι Σέγκο.

«Κάποιος είπε ότι ο πιλότος προσπάθησε να ενεργοποιήσει την αντίστροφη ώση την τελευταία στιγμή. Ειλικρινά, μάλλον μας έσωσαν τη ζωή. Μακάρι να μπορούσα να πω στις οικογένειές τους πόσο ευγνώμων είμαι. Είναι ήρωες», πρόσθεσε.

Και οι δύο πιλότοι έχασαν τη ζωή τους ενώ 41 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Ηχητικό μετά από τη σύγκρουση του αεροσκάφους

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα ηχητικό ντοκουμέντο από τις επικοινωνίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, αμέσως μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους της Air Canada Express με πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου LaGuardia της Νέας Υόρκης, το βράδυ της Κυριακής 22 Μαρτίου.

Στο ηχητικό, που δημοσιεύτηκε από το Newsweek και καταγράφηκε από το LiveATC.net, ακούγεται ένας ελεγκτής, λίγα λεπτά μετά το περιστατικό, ακούστηκε να λέει: «Αυτό δεν ήταν καλό». Σε απάντηση, άλλος ελεγκτής αναφέρει: «Ναι το ξέρω, ήμουν εδώ, προσπάθησα να επικοινωνήσω… αντιμετωπίζαμε ένα επείγον περιστατικό νωρίτερα, τα έκανα θάλασσα».

Audio from Air Traffic Control when plane collided with fire truck at New York airport:



"Stop Truck 1, stop!"



"We were dealing with an emergency earlier and I messed up" pic.twitter.com/7dJcFov4gq— BNO News (@BNONews) March 23, 2026

Στη συνέχεια ακούγεται η απάντηση: «Όχι, έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες», αποτυπώνοντας το κλίμα έντασης που επικρατούσε μετά το συμβάν.

Νωρίτερα στο ίδιο ηχητικό, όχημα που αναφέρεται ως «Truck 1» ζητά άδεια να διασχίσει τον διάδρομο. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την παροχή άδειας, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ακούγεται να δίνει επανειλημμένα εντολή στο όχημα να σταματήσει.

«Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα… Truck 1, σταμάτα!», ακούγεται να λέει, λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση.