ΔΙΕΘΝΗ

Ιαπωνία: Θανατηφόρα καραμπόλα 50 αυτοκινήτων – Ένας νεκρός και 26 τραυματίες (Βίντεο)

Σοκάρουν οι εικόνες

Ιαπωνία: Θανατηφόρα καραμπόλα 50 αυτοκινήτων – Ένας νεκρός και 26 τραυματίες (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Τρομακτική καραμπόλα με 50 αυτοκίνητα να εμπλέκονται σημειώθηκε στην Ιαπωνία την Παρασκευή 26/12.

Συγκεκριμένα, η καραμπόλα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu στο Minakami, στην επαρχία Gunma, με έναν άνθρωπο να πεθαίνει και άλλους 26 να τραυματίζονται.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυκνά σύννεφα καπνού να υψώνονται στον ουρανό και πολλά οχήματα να τυλίγονται στις φλόγες.

Δείτε τις εικόνες

ΔΙΕΘΝΗ

