Ιαπωνία: Θανατηφόρα καραμπόλα 50 αυτοκινήτων – Ένας νεκρός και 26 τραυματίες (Βίντεο)
Σοκάρουν οι εικόνες
Τρομακτική καραμπόλα με 50 αυτοκίνητα να εμπλέκονται σημειώθηκε στην Ιαπωνία την Παρασκευή 26/12.
Συγκεκριμένα, η καραμπόλα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu στο Minakami, στην επαρχία Gunma, με έναν άνθρωπο να πεθαίνει και άλλους 26 να τραυματίζονται.
Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυκνά σύννεφα καπνού να υψώνονται στον ουρανό και πολλά οχήματα να τυλίγονται στις φλόγες.
Δείτε τις εικόνες
Major Multi-Vehicle Crash on Kanetsu Expressway in Japan, Several Injured.#CarCrash #Kanetsu #Japan #PakistanTV #PakistanTVglobal pic.twitter.com/gePGo2t03v— Pakistan TV (@PakTVGlobal) December 26, 2025
