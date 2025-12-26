Ιαπωνία: Θανατηφόρα καραμπόλα 50 αυτοκινήτων – Ένας νεκρός και 26 τραυματίες (Βίντεο)

Τρομακτική καραμπόλα με 50 αυτοκίνητα να εμπλέκονται σημειώθηκε στην Ιαπωνία την Παρασκευή 26/12.

Συγκεκριμένα, η καραμπόλα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu στο Minakami, στην επαρχία Gunma, με έναν άνθρωπο να πεθαίνει και άλλους 26 να τραυματίζονται.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυκνά σύννεφα καπνού να υψώνονται στον ουρανό και πολλά οχήματα να τυλίγονται στις φλόγες.

