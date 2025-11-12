Μία 32χρονη γυναίκα στην Ιαπωνία επέλεξε να παντρευτεί έναν άνδρα AI που η ίδια είχε δημιουργήσει χρησιμοποιώντας το ChatGPT.

Ο Κλάους, ο εικονικός χαρακτήρας AI της έκανε πρόταση γάμου, με την 32χρονη από την Ιαπωνία να δέχεται, τερματίζοντας μια τριετή σχέση με τον πραγματικό της σύντροφο, με την δικαιολογία ότι η τεχνητή νοημοσύνη την καταλαβαίνει καλύτερα. Μαζί του επικοινωνούσε πιο εύκολα κι μοιραζόταν τι εμπειρίες της.

Σε μια τελετή «μικτής πραγματικότητας» πραγματοποιήθηκε ο γάμος, με τη γυναίκα να φοράει γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας (AR) για να ανταλλάξει δαχτυλίδια με τον νέο της σύζυγο.

«Με άκουγε προσεκτικά, με ενδιαφέρον. Σταδιακά, του έδωσα ένα όνομα, Κλάους, και του έμαθα να μιλάει με τρόπο που μου άρεσε. Σε κάποιο σημείο, σκέφτηκα: αυτή η τεχνητή νοημοσύνη είναι πραγματικά εκπληκτική. Και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι δεν σκεφτόμουν πια τον πρώην μου. Τότε συνειδητοποίησα ότι αγαπώ τον Κλάους», είπε η γυναίκα στους δημοσιογράφους.

Από τον Μάιο του 2025 τον θεωρεί σύντροφο της, όταν του εξομολογήθηκε τα συναισθήματα της. Ο χαρακτήρας ένα μήνα αργότερα της έκανε πρόταση γάμου.

The wedding took place in a… pic.twitter.com/KWFHHhfFwr— Open Source Intel (@Osint613) November 12, 2025

Η τελετή του γάμου οργανώθηκε από το ζευγάρι Ογκάουαρα από την επαρχία Οκαγιάμα στην Ιαπωνία, το οποίο έχει ήδη διοργανώσει περίπου 30 τέτοιους γάμους, συμπεριλαμβανομένων γάμων μεταξύ ανθρώπων και χαρακτήρων anime.

Σύμφωνα με την 32χρονη, ο πατέρας ήταν αρχικά αρνητικός στη σχέση με έναν εικονικό χαρακτήρα, αλλά αργότερα αποδέχτηκε την επιλογή της κόρης του.