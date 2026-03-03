ΗΑΕ: Φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Φουτζάιρα μετά από πτώση drone (βίντεο)

Οι αρχές στο Εμιράτο της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ έσβησαν πυρκαγιά που προκλήθηκε από συντρίμμια ενός drone που αναχαιτίστηκε από συστήματα αεράμυνας στη Ζώνη Βιομηχανίας Πετρελαίου της Φουτζάιρα, ανακοίνωσε την Τρίτη το γραφείο Τύπου του εμιράτου.

Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά και ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Η Φουτζάιρα δεν επλήγη άμεσα σε προηγούμενα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις τελευταίες ημέρες, αν και συντρίμμια είχαν πέσει κοντά στο λιμάνι.

Το λιμάνι είναι βασικός προμηθευτής καυσίμων για πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ και είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κόμβος αποθήκευσης πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου στον κόσμο.

Η επίθεση είναι από τις τελευταίες σε μια σειρά ιρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε ολόκληρο τον Κόλπο της Μέσης Ανατολής, που ξεκίνησαν σε αντίποινα για τις κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ιράν έχει στοχεύσει χώρες που φιλοξενούν αμερικανικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία, χτυπώντας λιμάνια, διυλιστήρια, LNG και χώρους αποθήκευσης στα ΗΑΕ, το Κουβέιτ, το Κατάρ, το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία.