Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – “Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά”

Για την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μίλησε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Όπως είπε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤNews ο κ. Λοβέρδος, γίνονται κάποιες πτήσεις από το Ομάν σε αντίθεση από το Κατάρ και το Ντουμπάι.

Η Ελλάδα, όπως τόνισε, έχει εκπονήσει σχέδιο εκκένωσης εφόσον ανοίξει ο εναέριος χώρος. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ειδικά στο Αμπού Ντάμπι, βρίσκονται 1.500 Έλληνες.

«Δεν γνωρίζουμε πως θα εξελιχθεί ο πόλεμος. Θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ενώ σαν πρώτο μέλημα είναι η προστασία των πολιτών μας» είπε και κάλεσε τους πολίτες «να σεβαστούν τις οδηγίες των χωρών που βρίσκονται».

Ο υφυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι ο αριθμός των Ελλήνων που έχει αιτηθεί να επιστρέψει στη χώρα μας είναι περίπου 1.500 άτομα.

«Δίνουμε ιδαίτερο μέλημα στη φροντίδα των ανθρώπων» είπε και διευκρίνισε ότι το σχετικό κόστος το έχουν αναλάβει οι χώρες στις οποίες έχουν εγκλωβιστεί.