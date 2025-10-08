Η υπόθεση της Μαντλίν επιστρέφει στα δικαστήρια – Ξέσπασε η γυναίκα που λέει ότι είναι εκείνη

Παραμένει άλυτο μυστήριο σχεδόν δύο δεκαετίες μετά η εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν, με το όνομα της να επιστρέφει στα πρωτοσέλιδα, για μια υπόθεση εμμονής που συγκλονίζει τη Βρετανία.

Ξέσπασε στο δικαστήριο μία Πολωνή γυναίκα η οποία ισχυρίζεται ότι είναι η εξαφανισμένη Μαντλίν ΜακΚαν, φωνάζοντας προς την Κέιτ ΜακΚαν, την μητέρα της Μαντλίν: «Γιατί μου το κάνετε αυτό;» Σημειώνεται ότι η γυναίκα δικάζεται για stalking και εκφοβισμό.

Για σχεδόν τρία χρόνια η 24χρονη Τζούλια Βάντελντ κατηγορείται ότι παρενοχλούσε την Κέιτ ΜακΚαν, λέγοντας ότι είναι η αγνοούμενη κόρη της, η μικρή Μάντλιν, η οποία εξαφανίστηκε το 2007 στο Αλγκαρβέ της Πορτογαλίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο, η Βάντελντ εμφανίστηκε στο σπίτι της οικογένειας ΜακΚαν, όπου συμμετείχε σε αγρυπνία στη μνήμη της Μαντλίν και έστελνε επιστολές γεμάτες συναισθηματική φόρτιση, όπου τις υπέγραφε ως «Μαντλίν».

Το Δικαστήριο του Λέστερ ξεκίνησε τη δίκη της Βάντελτ και της 61χρονης Κάρεν Σπραγκ, η οποία κατηγορείται επίσης για συμμετοχή στην παρενόχληση.

Φορτισμένη η ατμόσφαιρα στο δικαστήριο

Σε μία φορτισμένη ατμόσφαιρα κατέθεσε η Κέιτ ΜακΚάν. Αφού ολοκλήρωσε την κατάθεση της, η κατηγορούμενη ξέσπασε σε κλάματα και ουρλιαχτά, φωνάζοντας «Γιατί μου το κάνετε αυτό;» καθώς οι φρουροί την απομάκρυναν από την αίθουσα.

Συγκεκριμένα η Κέιτ ΜακΚαν είπε ότι το ποτήρι ξεχείλισε όταν η Βάντελτ επιχείρησε να έρθει σε επαφή με την κόρη της Αμέλι, τη μικρότερη αδελφή της Μαντλίν.

«Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Το μόνο που ήθελα ήταν να προστατεύσω την Αμέλι και τον Σον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αποκάλυψε ότι έλαβε μια επιστολή με τίτλο «Αγαπητή μαμά», υπογεγραμμένη «Μαντλίν» μία μέρα μετά την απρόσμενη επίσκεψη των δύο γυναικών στο σπίτι της.

«Αυτό ήταν κάτι που με συγκλόνισε πραγματικά», κατέθεσε. «Αυτό είναι το μόνο πράγμα που θέλω περισσότερο απ’ οτιδήποτε – και να βλέπω κάποιον να με αποκαλεί “μαμά” ήταν τρομερά επώδυνο».

Εξαιτίας της επίμονης συμπεριφοράς της Βάντελτ, η Κέιτ ΜακΚαν σκεφτόταν κάποια στιγμή να δεχθεί τεστ DNA ώστε να μπει τέλος στην υπόθεση.

«Από τις φωτογραφίες ήξερα πως δεν ήταν η Μαντλίν», είπε, «αλλά ήθελα να βάλω ένα τέλος σε όλο αυτό». Όταν ερωτήθηκε αν θεωρεί ότι η γυναίκα θα μπορούσε να είναι πράγματι η κόρη της, απάντησε: «Όχι. Ήμουν απόλυτα βέβαιη ότι δεν ήταν η Μαντλίν».

«Μην με απορρίπτεις»

Το δικαστήριο άκουσε φωνητικά μηνύματα που είχε αφήσει η Βάντελτ στο κινητό της Κέιτ ΜακΚαν, στα οποία έλεγε: «Μην τα παρατάς για την κόρη σου. Σε παρακαλώ, μην με απορρίπτεις».

Σε άλλο μήνυμα ζητούσε να γίνει τεστ DNA «για να αποδειχθεί η αλήθεια».

Επίσης η Βάντελτ φέρεται να έχει παρακολουθήσει αγρυπνία για τη Μαντλίν στο Λέστερ το 2024, όπου ισχυρίστηκε ότι έδωσε γράμμα στη θεία της Μάντλιν.

«Για να είμαι ειλικρινής, ανακουφίστηκα που δεν ήμασταν εκεί», σχολίασε η Κέιτ ΜακΚαν στο δικαστήριο. «Θα είχε αλλοιώσει τον σκοπό της εκδήλωσης».

Την στιγμή που εμφανίστηκαν ξαφνικά στο σπίτι της τον Δεκέμβριο του 2023 περιέγραψε η Κέιτ. «Ήταν φορτική, σχεδόν επιθετική. Μου έλεγε: “Δεν θέλεις να βρεις την κόρη σου;”»

Η ίδια ζήτησε να φύγουν αμέσως και κλείδωσε την πόρτα, τηλεφωνώντας στον σύζυγό της, Τζέρι ΜακΚαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δύο γυναίκες επιχείρησαν να του δώσουν ένα γράμμα, στο οποίο η Βάντελτ υπέγραφε ως «Μαντλίν».

Ο Τζέρι ΜακΚαν τους είπε ψύχραιμα: «Χρειάζεστε βοήθεια. Δεν είστε η Μαντλίν».

Η εισαγγελία παρουσίασε μηνύματα στα οποία η Βάντελτ και η Σπραγκ συζητούσαν να ψάξουν τα σκουπίδια της οικογένειας ΜακΚαν για να βρουν δείγματα DNA.

Σε ένα από αυτά, η Σπραγκ έγραφε αστειευόμενη: «Μπορούμε να ψάξουμε στα σκουπίδια, χαχα».

Σε άλλο μήνυμα ανέφερε: «Κρίμα που δεν μπορούμε να τους ακολουθήσουμε σε εστιατόριο και να πάρουμε πιρούνι ή μαχαίρι».

Η Κέιτ ΜακΚαν είπε ότι η ψυχολογική πίεση και το άγχος είχαν αυξηθεί δραματικά, αλλά αισθάνθηκε ανακούφιση μετά τη σύλληψη της Βάντελτ στο αεροδρόμιο του Μπρίστολ τον περασμένο Φεβρουάριο.

«Από τότε νιώθω πιο χαλαρή. Ήταν μια περίοδος μεγάλης έντασης και ανασφάλειας».

Η ίδια ζήτησε επίσης να μην υπάρξει δημοσιότητα για τα δίδυμα παιδιά της, λέγοντας: «Έχουν ήδη περάσει πολλά και εξακολουθούν να κουβαλούν ένα τεράστιο βάρος».

Το χρονικό της εξαφάνισης

Στις 3 Μαΐου 2007 εξαφανίστηκε η Μαντλίν ΜακΚαν από το συγκρότημα διαμερισμάτων στην Πράια ντα Λουζ, στην Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Οι γονείς της δειπνούσαν σε κοντινό εστιατόριο, ενώ η μικρή Μαντλίν, 3 ετών τότε, κοιμόταν με τα δίδυμα αδελφάκια της στο ισόγειο.

Η Βάντελτ επιμένει ότι είναι η Μαντλίν ΜακΚαν.

Ωστόσο, επιστημονικά τεστ έχουν αποδείξει ότι αυτό είναι αδύνατο – η Βάντελτ είναι Πολωνή, γεννημένη πέντε χρόνια πριν από την εξαφάνιση της Μαντλίν.

Όμως η ίδια συνέχισε να στέλνει μηνύματα και να αναζητά τρόπους «να αποδείξει» τη θεωρία της, με τη βοήθεια της Σπραγκ.

Και οι δύο γυναίκες αρνούνται τις κατηγορίες για παρενόχληση και υποστηρίζουν ότι δεν είχαν πρόθεση να προκαλέσουν φόβο ή ψυχολογική βλάβη.

Η εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν παραμένει άλυτο μυστήριο σχεδόν δύο δεκαετίες.