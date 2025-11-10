Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί σοκαριστική εικόνα του μέλλοντος – Sam, ο άνθρωπος του 2050

Ανησυχητική είναι η εικόνα του μέσου ανθρώπου του 2050, όπως την δημιούργησε η τεχνητή νοημοσύνη, αν συνεχίσουμε να περνάμε τον χρόνο μας καθισμένοι μπροστά σε οθόνες.

τον «Sam» δημιούργησε η πρωτοποριακή εφαρμογή καταγραφής βημάτων WeWard, ένα μοντέλο προσομοίωσης που αποτυπώνει πως επιδρά στην υγεία του σώματος και του προσώπου μας η καθιστική ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την τεχνητή νοημοσύνη, όπως το ChatGPT, αξιοποίησε το WeWard, ώστε να δημιουργήσει μια εικόνα του πώς θα μπορούσε να μοιάζει ο άνθρωπος το 2050.

Όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Ορφανισμός Υγείας, το 80% των εφήβων σε παγκόσμιο επίπεδο δεν ασκείται επαρκώς, με την εφαρμογή να προειδοποιεί για μια «επιδημία αδράνειας», η οποία τροφοδοτείται από τη σύγχρονη «κουλτούρα της ευκολίας».

Ο Sam παρουσιάζεται με καμπούρα από το λεγόμενο «teck neck», που προκαλείται από την κακή στάση του σώματος όσο βρισκόμαστε μπροστά από οθόνες και επηρεάζει τους ώμους και τον αυχένα.

Τα μάτια του είναι ξηρά και κατακόκκινα, γεγονός που συμβαίνει από την υπερβολική έκθεση στο μπλε φως, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ξηροφθαλμία, πονοκεφάλους, θολή όραση και πρόωρη γήρανση του δέρματος.

Η έλλειψη άσκησης που παρατηρείται στην πλειοψηφία των νέων ανθρώπων που συνδυάζεται με την κατανάλωση κακής ποιότητας φαγητού, εργασίας από το σπίτι και η συνεχής ενασχόληση με τα social media στο ελεύθερο χρόνο αυξάνει τον κίνδυνο καρδιοπαθειών, εγκεφαλικών, διαβήτη, καρκίνου και άνοιας, ενώ προκαλούν και παχυσαρκία αλλά και αισθήματα κατάθλιψης και άγχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δημιουργοί της εφαρμογής ενθαρρύνουν τους χρήστες να ανεβάσουν τις δικές τους φωτογραφίες στο εργαλείο, ώστε να δουν πώς θα είναι το «μέλλον του καναπέ», αν δεν αλλάξουν τις συνήθειές τους.