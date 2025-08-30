Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάρριψη 20 ουκρανικών drones

Ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ότι κατέρριψε 20 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), περιλαμβανομένων 18 πάνω από την προσαρτημένη από τη Μόσχα Κριμαία, μεταξύ των ωρών 07:00 και 11:00 σήμερα.

Επίσης καταρρίφθηκαν άλλα δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τη δυτική ρωσική περιφέρεια Σμολένσκ.

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι κατέστρεψε 86 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες.