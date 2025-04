Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατήγγειλε σήμερα μια «απόπειρα να παίξει με την ανθρώπινη ζωή» εκ μέρους του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος λίγο νωρίτερα κήρυξε μονομερή κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα.

«Μια νέα απόπειρα του Πούτιν να παίξει με τις ζωές ανθρώπων», έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή Telegram, υπογραμμίζοντας ότι «ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη θεάθηκαν» στον ουκρανικό ουρανό. Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα απωθεί την επίθεση των ρωσικών δυνάμεων, ανέφερε, σχολιάζοντας ότι αυτό δείχνει το πώς «πραγματική» βλέπει η Ρωσία το Πάσχα και την ανθρώπινη ζωή.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι δεν διευκρίνισε με σαφήνεια ποια στάση θα τηρήσει η Ουκρανία στο θέμα της κατάπαυσης του πυρός.

Σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του Πούτιν, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι προχώρησε σε άλλη μία ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με την Ουκρανία. Συνολικά, η κάθε πλευρά αντάλλαξε από 246 αιχμαλώτους. Σε αυτούς όμως προστίθενται 31 Ουκρανοί τραυματίες και 15 Ρώσοι που επίσης έχουν τραυματιστεί και χρειάζονται νοσηλεία.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι σε αυτήν την ανταλλαγή επέστρεψαν στην Ουκρανία συνολικά 277 αιχμάλωτοι πολέμου.

«Μόλις έλαβα μία αναφορά από τον Ανώτατο διοικητή των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρσκι.

Σήμερα, οι δυνάμεις μας συνέχισαν τη δραστηριότητά τους στο έδαφος της περιοχής του Κουρσκ και διατηρούν τις θέσεις τους. Στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, οι πολεμιστές μας προχώρησαν και επέκτειναν τη ζώνη ελέγχου μας.

Όσο για μία ακόμη προσπάθεια του Πούτιν να παίξει με ανθρώπινες ζωές – αυτή τη στιγμή, οι σειρήνες για αεροπορικές επιδρομές ηχούν σε όλη την Ουκρανία.

Στις 17:15, ρωσικά drones εντοπίστηκαν στον ουρανό μας. Η ουκρανική αεράμυνα και αεροπορία έχουν ήδη αρχίσει να εργάζονται για να μας προστατεύσουν.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed στον ουρανό μας αποκαλύπτουν την πραγματική στάση του Πούτιν απέναντι στο Πάσχα και στην ανθρώπινη ζωή»

