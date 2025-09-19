Η πρόταση γάμου που κατέληξε σε εφιάλτη: 23χρονη κινδύνευσε να χάσει το δάχτυλό της (Βίντεο)

Στραβά πήγε μία πρόταση γάμου στη Βρετανία, με τη νύφη παραλίγο να χάσει το δάχτυλο της λόγω του δαχτυλιδιού που της έβαλε ο αγαπημένος της όταν της ζήτησε να γίνει η γυναίκα της ζωής του.

Το περιστατικό συνέβη στην 23χρονη Iona, η οποία λίγο αφού είπε το ναι στον καλό της, κατέληξε στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα δημοσίευσε η Daily Mail, η νεαρή γυναίκα έλαμψε από ευτυχία όταν γονάτισε ο 20χρονος σύντροφος της, Jacob και της ζήτησε να τον παντρευτεί σε ένα ιταλικό εστιατόριο στην πόλη τους, το Crewe στο Cheshire.

Όμως ήταν λίγο πιο μικρό το δαχτυλίδι που της πέρασε, κάτι που δεν την απέτρεψε να το φορέσει, έστω και με ζόρι.

Πανευτυχές το ζευγάρι επισκέφθηκε τους γονείς τους για να μοιραστούν τα χαρμόσυνα νέα. Όμως την ώρα που η Iona παρουσίαζε στην οικογένεια της το δαχτυλίδι παρατήρησε ότι το δάχτυλο της είχε ξεκινήσει να πρήζεται και να την πονάει έντονα.

«Πήγαμε στο σπίτι του Jacob και η μητέρα του ήθελε να δει το δαχτυλίδι από κοντά. Προσπάθησα να το βγάλω, αλλά δεν έβγαινε με τίποτα. Είχα απογοητευτεί και του είπα: “Μπορείς απλά να το βγάλεις; Έχω κουραστεί πια”», είπε η Iona.

Στα επείγοντα του νοσοκομείου Crewe Leighton πήγαν αφού η Iona και ο αρραβωνιαστικός της δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν το ασημένιο δαχτυλίδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γιατροί δοκίμασαν διάφορες πατροπαράδοτες μεθόδους για να το βγάλουν όπως το να αλείψουν το δάχτυλο με υγρό πιάτων, ή να περάσουν σπάγκο γύρω του και να το τραβήξουν, όμως μάταια.

Τελικά κατέληξαν ότι η μόνη λύση ήταν να κόψουν το δαχτυλίδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την Iona ήταν μία σκληρή απόφαση, όμως έσωσε το δάχτυλο της. Μάλιστα οι γιατροί της είπαν ότι θα είχε χάσει εντελώς το δάχτυλο της εάν περίμενε μέχρι το πρωί διότι η είχε διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία του αίματος.

Η Iona σχολίασε: «Θα μπορούσα να είχα χάσει το δάχτυλό μου», ενώ πρόσθεσε πως στάθηκε τυχερή, μέσα σε όλη την περιπέτειά της, καθώς κανονικά ο σύντροφός της ήθελε να της κάνει πρόταση γάμου στο ταξίδι τους στην Τουρκία, που θα γινόταν σε λίγους μήνες, όμως λόγω προβλήματος υγείας ενός συγγενικού τους προσώπου επέσπευσε την πρόταση.