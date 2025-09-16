Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Έτσι έγινε η πρόταση γάμου – «Είχε αφήσει κάπου το δαχτυλίδι και το αγνοούσα μιάμιση ώρα»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Breakfast@Star», λίγο πριν την πρεμιέρα του GNTM, και μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για τον αρραβώνα της με τον αγαπημένο της, Γιάννη Καραβασάνη. Μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια και μοντέλο αποκάλυψε με λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο της έγινε η πρόταση γάμου το φετινό καλοκαίρι.

«Είχαμε πολλά γυρίσματα για το GNTM, αλλά κάναμε διακοπές. Γάμο δεν κάναμε, δεν προλάβαμε. Με πήραν οι γονείς μου και με ρώτησαν και λέω “καλά ρε μαμά δεν θα ήξερες αν παντρεύομαι;”. Δεν με ενοχλεί, δεν έχω πρόβλημα», εξήγησε αρχικά το γνωστό μοντέλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και συνέχισε λέγοντας: «Δύσκολο να παντρευτώ μέρα με γύρισμα. Μόνο πρόταση γάμου έχει κάνει, δεν έχουμε προγραμματίσει τίποτα. Είμαστε αρραβωνιασμένοι με δόξα και τιμή. Η πρόταση γάμου έγινε πολύ όμορφα και γλυκά στο σπίτι. Ήταν παραδοσιακά».

«Είχε αφήσει κάπου το δαχτυλίδι και περίμενε να το δω, το αγνοούσα τουλάχιστον μιάμιση ώρα. Μιλούσαμε και χάζευα. Δεν είχα δώσει σημασία. Είπα πρώτα θα πω το “ναι” και μετά θα το ανοίξω», αποκάλυψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.