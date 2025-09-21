Η Πορτογαλία αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος
Ο υπουργός Εξωτερικών Πάουλο Ράνγκελ τονίζει τη στήριξη στη λύση των δύο κρατών
Μετά από Βρετανία, Αυστραλία και Καναδά, η Πορτογαλία ανακοίνωσε την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ράνγκελ, μιλώντας στη Νέα Υόρκη τόνισε ότι «η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι η υλοποίηση μιας θεμελιώδους, σταθερής και βασικής γραμμής της πορτογαλικής εξωτερικής πολιτικής».
Σύμφωνα με τον Ράνγκελ, η Πορτογαλία υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών ως τον μόνο δρόμο για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, απαιτεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τονίζει ότι η Χαμάς «δεν μπορεί να έχει καμία μορφή ελέγχου στη Γάζα ή εκτός αυτής».
Παράλληλα, ο ίδιος επεσήμανε ότι η αναγνώριση του κράτους «δεν εξαλείφει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα» και καταδίκασε την πείνα, την καταστροφή και την «επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη».
Η Πορτογαλία εντάσσεται έτσι στις χώρες που έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, μαζί με τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία.
